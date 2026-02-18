RETRO RÁDIÓ

Vádemelés a Jókai utcai házomlás ügyében: „Na, végre!” – megszólalt a balerina

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 21:12
jókai utcai házomlás balerina Tóth Nikolett

Az egész országot megrázta négy évvel ezelőtti, Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült balerina története. Az ügyben most négy ember ellen emeltek vádat. A Bors Tóth Niki balettművésszel beszélt a fejlemény kapcsán.

Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina
Tóth Niki örül az új fejleményeknek (Fotó: Bors)

„Na, végre!” – mondta a balerina a Borsnak, amikor a lap a vádemelésről kérdezte.

Már ideje volt. Ugyan nekem attól nem lesz jobb, ha bárki börtönbe kerül, de legalább tudom, hogy a balesetem nem marad következmények nélkül

 – fogalmazott Tóth Niki.

Erre készül Tóth Niki a bíróságon

A polgári perek során egyszer sem jelent meg a kivitelező a bíróságon. A büntetőpernél azonban ott kel lennie.

Szeretnék végre a szemébe nézni. Az biztos, hogy erős leszek. Látnia kell, mit okozott nekem

– mondta határozottan a lebénult balerina, akinek kulcsfontosságú, hogy a neki megítélt kártérítést, valamint a megállapodásban is megállapított sérelemdíjat és életjáradékot megkapja. Eddig ugyanis csak a neki járó összeg alig 20 százalékát kapta meg.

Tóth Niki az elmőlt évek során tíznél is több operációt hajtottak végre. A legutóbbi beavatkozásra alig két hete került sor.

„Bízom benne, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de egyelőre nem sokat javultak az ujjaim. A finommotorikus mozgások nehézséget okoznak. Nem tudom egyedül betenni a fülbevalómat, de a telefonomat még tudom használni. A kedélyállapotom nem a legjobb” – összegzett Tóth Nikolett.

 

