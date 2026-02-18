Vádemelés a Jókai utcai házomlás ügyében: „Na, végre!” – megszólalt a balerina
Az egész országot megrázta négy évvel ezelőtti, Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült balerina története. Az ügyben most négy ember ellen emeltek vádat. A Bors Tóth Niki balettművésszel beszélt a fejlemény kapcsán.
„Na, végre!” – mondta a balerina a Borsnak, amikor a lap a vádemelésről kérdezte.
Már ideje volt. Ugyan nekem attól nem lesz jobb, ha bárki börtönbe kerül, de legalább tudom, hogy a balesetem nem marad következmények nélkül
– fogalmazott Tóth Niki.
Erre készül Tóth Niki a bíróságon
A polgári perek során egyszer sem jelent meg a kivitelező a bíróságon. A büntetőpernél azonban ott kel lennie.
Szeretnék végre a szemébe nézni. Az biztos, hogy erős leszek. Látnia kell, mit okozott nekem
– mondta határozottan a lebénult balerina, akinek kulcsfontosságú, hogy a neki megítélt kártérítést, valamint a megállapodásban is megállapított sérelemdíjat és életjáradékot megkapja. Eddig ugyanis csak a neki járó összeg alig 20 százalékát kapta meg.
Tóth Niki az elmőlt évek során tíznél is több operációt hajtottak végre. A legutóbbi beavatkozásra alig két hete került sor.
„Bízom benne, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de egyelőre nem sokat javultak az ujjaim. A finommotorikus mozgások nehézséget okoznak. Nem tudom egyedül betenni a fülbevalómat, de a telefonomat még tudom használni. A kedélyállapotom nem a legjobb” – összegzett Tóth Nikolett.
