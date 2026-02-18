Vádemelés a Jókai utcai házomlás ügyében: „Nincs igazuk” – mondta vállalkozó

Megtörtént a vádemelés a 2022-es Jókai utcai házomlás feltételezett felelősei ellen. Mint arról a Metropol írt, Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház balerinája munkába ment, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak a mélybe, súlyos sérüléseket okozva a fiatal táncművésznek. Napokig kérdéses volt, hogy életben marad-e az áldozat. Tóth Niki életét végül sikerült megmenteni, ám bordáktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült.

Niki a Jókai utcai házomlásban bénult le / Fotó: Bors

A Bors megkeresésére Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője elmondta, az ügyben négy személy ellen emelt vádat foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó, gondatlan veszélyeztetés miatt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség. Ellenük 1-3 év letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Az alábbi, frissen nyilvánosságra hozott felvétel azt mutatja be, hogy omlott le az épület.

A Bors úgy tudja, a vádlottak között szerepel a már felszámolás alatt álló kivitelező cég ügyvezetője is. Lengyel Lászlót telefonon érte utol a lap.

Jaj, értem! Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Ha behívnak, be fogok menni az ügyészségre, és elmondom, hogy nincs igazuk. Ami történt, arra csak azt mondhatom, hogy kitűnő! Én azt hittem, hogy következetesek lesznek és ellenem nem emelnek vádat

– fogalmazott az üzletember, és megjegyezte: az épületnél rajta kívül volt felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr és tervező is.

Ha hat általános iskolai végzettségem lenne, akkor is ügyvezető lehetnék. Tök véletlen, hogy éppen műszaki végzettséggel is rendelkezem, de a felelősségem, mint ügyvezetőnek nehezen megállapítható. Pláne úgy, hogy még munkavédelmi referens is közreműködött az építkezésen

– magyarázta a Borsnak Lengyel, aki úgy véli, a magyar jogrendszer hibája, hogy most ilyen helyzetbe került.

A Jókai utcai házomlás kivitelezője ezt gondolja a rácsok mögötti világról

A lap érdeklődésére Lengyel László közölte, nem fél a börtöntől.

El nem tudok képzelni olyan sötét országot, hogy ilyen helyzetbe kerüljek. Azt viszont szívesen venném, ha megírná, hogy nem értem, hogy a büdös fészkes fenében nem merül fel a felelőssége a ház műszaki ellenőrének, akit azért fizettek, hogy a házban a kivitelező semmi olyan tevékenységet ne végezhessen, ami veszélyezteti a ház állapotát. A házomlás során csak olyan elemek szakadtak le, melyek a társasház tulajdonát képezték

– zárta szavait a vállalkozó.

Ikanov Gábor, a lebénult balerina, Tóth Niki ügyvédjét is elérte a lap.