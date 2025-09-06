Jókai utcai házomlás: befejezték a nyomozást, erre jutott a hatóság

2022. június 27-én délelőtt szörnyűség történt a VI. kerületi Jókai utcában, ugyanis leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami több erkélyt is magával sodort. Az utcára lehulló törmelék miatt hárman könnyebben megsérültek, egy nő pedig életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben, az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, illetve igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket is bevontak – most pedig bejelentették, hogy véget ért a nyomozás.

Négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége. A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be

– olvasható a rendőrség oldalán.

Az is kiderült, hogy a nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.