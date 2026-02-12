Kovács Balázs Norbert a Fidesz jelöltje az 5. budapesti választókerületben biztonságot és kiszámíthatóságot ígér

Nálunk családi hagyomány a köz szolgálata. Szépapám az akkor még Angyalföldet is magába foglaló VI. kerület első elöljárójaként tevékenykedett. Én 28 éve dolgozom a budapestiekért, önkormányzati tisztségviselőként, közszolgáltató cégvezetőkén és jelenleg miniszteri biztosként a budapesti kormányzati beruházásokért vagyok felelős. A város fejlesztése szívügyem, ebben zökkenőmentesen együttműködöm ellenzéki politikusokkal is. Alapelvem, hogy az érintettek megkérdezése nélkül semmilyen döntést nem szabad meghozni, fejlesztést végrehajtani. Számomra fontos a munka, a becsület, a tisztelet, az udvariasság, a tisztesség, a hűség, a szabadság és a környezetvédelem. Hiszek abban, hogy Budapest akkor fejlődik, ha hagyjuk dolgozni az embereket és a vállalkozásokat. Alacsony adó, az a jó! Ez a szlogenem.

Nem ígérek csodát, de garantálom, hogy amit vállalok, az megvalósul.

Nem ideológiát akarok másokra erőltetni, hanem jobbá szeretném tenni a mindennapjaikat.

A tapasztalat számít – ismerem a közigazgatást, így keresztül tudom vinni a választókerület ügyeit.