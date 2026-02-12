Kovács Balázs Norbert a Fidesz jelöltje az 5. budapesti választókerületben biztonságot és kiszámíthatóságot ígér
Sorozatunkban a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választásra készülő 16 budapesti egyéni képviselőjelöltjét mutatjuk be. Ebben részünkben Kovács Balázs Norbertet.
Ezúttal Kovács Balázs Norbertet mutatjuk be. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.
Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. Kovács Balázs Norbert családjában hagyomány a köz szolgálata, erre jelentkezett ő is és biztonságot, valamint kiszámíthatóságot szeretne a választókerületében.
Miért vállalta a jelöltséget?
Nálunk családi hagyomány a köz szolgálata. Szépapám az akkor még Angyalföldet is magába foglaló VI. kerület első elöljárójaként tevékenykedett. Én 28 éve dolgozom a budapestiekért, önkormányzati tisztségviselőként, közszolgáltató cégvezetőkén és jelenleg miniszteri biztosként a budapesti kormányzati beruházásokért vagyok felelős. A város fejlesztése szívügyem, ebben zökkenőmentesen együttműködöm ellenzéki politikusokkal is. Alapelvem, hogy az érintettek megkérdezése nélkül semmilyen döntést nem szabad meghozni, fejlesztést végrehajtani. Számomra fontos a munka, a becsület, a tisztelet, az udvariasság, a tisztesség, a hűség, a szabadság és a környezetvédelem. Hiszek abban, hogy Budapest akkor fejlődik, ha hagyjuk dolgozni az embereket és a vállalkozásokat. Alacsony adó, az a jó! Ez a szlogenem.
Nem ígérek csodát, de garantálom, hogy amit vállalok, az megvalósul.
Nem ideológiát akarok másokra erőltetni, hanem jobbá szeretném tenni a mindennapjaikat.
A tapasztalat számít – ismerem a közigazgatást, így keresztül tudom vinni a választókerület ügyeit.
Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?
Családom több, mint kétszáz éve él Terézvárosban. Szépapám dolgozott az Andrássy út és a Nagykörút építésén. Gyermekkoromat a kerületben töltöttem, a Szondi utcai plébánián kereszteltek. A családi kötődés és személyes emlékeim mind az elkötelezettségemet erősítik a kerület iránt. Emellett feleségem angyalföldi lány, általa családom választott része a XIII. kerülethez köt, emiatt az itt élők érdekeinek képviselete még személyesebb ügy számomra, azon túl is, hogy itt születtem, a Szabolcs utcában.
Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?
Tóth József messze kiemelkedik a polgármesterek közül, nem véletlen, hogy pártállástól függetlenül élvezi a XIII. kerületiek bizalmát. Alpolgármesterként sokat tanultam a példájából. Együttműködésben az ő önkormányzati és az én kormányzati tapasztalatommal, úgy gondolom, hogy új szintre tudnánk emelni a választókerület fejlődését, jobbá téve az itt élők mindennapjait.
Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?
Megélhetési kérdések, nyugdíj, adókedvezmények, rezsitámogatás. Túlépítés miatt elvesznek a zöldfelületek, nincs elegendő parkolóhely. Elöregedett épületek és lakótelepek. Támogatás nélkül nincs lehetőség a felújításokra és korszerűsítésekre. Nyugati aluljáróban rettenetes állapotok uralkodnak, hajléktalanok, közbiztonsági problémák, lelakottság és kosz.
Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?
● Alacsony adó, az a jó! Megvédem a rezsicsökkentést és az adókedvezményeket. Ellenzem az adóemeléseket!
● Garantálni fogom - kormányzati támogatással - az itt élőknek a biztonságot, a kiszámíthatóságot és a fejlődést.
● Olyan közlekedési rendszer kialakítását kezdeményezem a VI. és XIII. kerületben, amely nem az itt lakókon kísérletezik, hanem őket szolgálja! Elfogadhatatlan, hogy az itt élők dugóban töltsék mindennapjaikat és vadászniuk kell a parkolóhelyeket.
● Vissza kell adni és élhetőbbé kell tenni a közterületeinket, újabb zöldfelületeket kell kialakítani a túlépítések helyett.
● Kezdeményezni fogom egy állami panel- és társasházfelújítási támogatási rendszer megalkotását.
● A Duna part újlipótvárosi szakaszán biztosítani fogom a lakók nyugalmát és megszüntetem a bulihajók üzemeltetését.
Miniszteri biztosként azon dolgozom, hogy a Nyugati pályaudvar mögötti elhagyatott MÁV területből egy hatalmas közparkot alakíthassunk ki. A cél, hogy a XIII. és VI. kerületieknek egy kényelmes sétatávolságra a Városligethez mérhető virágzó zöldterületet varázsoljunk. Ez azért is különösen fontos, mert Terézvárosban a legkevesebb a zöldterület a fővárosban és a XIII. kerületi beépítések is folyamatosan csökkentik a meglévő zöldterületeket.
A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.
A Fidesz 16 budapesti jelöltje
- választókerület: Fazekas Csilla
- választókerület: Ferencz Orsolya
- választókerület: Steiner Attila
- választókerület: Fülöp Attila
- választókerület: Kovács Balázs Norbert
- választókerület: Radics Béla
- választókerület: D. Kovács Antal Róbert
- választókerület: Tarnai Richárd
- választókerület: Király Nóra
- választókerület: Kocsondi Márk
- választókerület: Gyepes Ádám
- választókerület: Zsigmond Barna Pál
- választókerület: Németh Balázs
- választókerület: Szatmáry Kristóf
- választókerület: Dunai Mónika
- választókerület: Földesi Gyula
