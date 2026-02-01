Fazekas Csilla: Budapest szíve végre valódi képviseletet érdemel - interjú

Fazekas Csilla jelenleg az első kerület alpolgármestere, a 2026-os országgyűlési választáson az első budapesti választókerület fideszes jelöltje. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Fazekas Csilla

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat. Ezúttal Fazekas Csillával beszélgettünk, aki szerint a belvárosi választókerület eddig nem kapta meg azt a figyelmet és képviseletet, amit megérdemel. Az első kerület alpolgármestereként dolgozó politikus hangsúlyozta: a közösség erejét és a helyi tapasztalatot szeretné bevinni a Parlamentbe.

Miért vállalta a jelöltséget?

Egyetemista korom óta közösségekért dolgozom. Egy országgyűlési képviselőnek egyszerre kell a saját választókerületében élőkért és a magyarok nemzeti közösségéért is tennie. Igazi híd-szerep ez, ami közel áll hozzám. Hiszem, hogy helyi városvezetői tapasztalataimmal sokat tudnék tenni a Budapest szívében élőkért a Parlamentben.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

Az Astoriára jártam az ELTE bölcsészkarára, majd Újbudán a BME-re közgazdasági szakra, az I. kerületben dolgozom alpolgármesterként és itt élek a férjemmel évek óta. A Szigetközből érkeztem, és a közösség erejét hoztam magammal a fővárosba. Egy olyan kistelepülésről jövök, ahol a közösség a mindennapi élet meghatározó része: ismerjük egymást, figyelünk egymásra, van kihez fordulni. Hiszem, hogy helye van ennek az odafordulásnak és összefogásnak a fővárosban is. Mióta elkezdtem az egyetemet, az időm nagy részét Budapest szívében töltöm, így szembesülök a mindennapok örömeivel és gondjaival egyaránt. Alpolgármesterként nap mint nap teszek a rendezett és otthonos környezetért, ahol az emberek mindennapi kérdései az első helyen állnak.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

Az eddigi képviselők nem voltak jelen a választókerületük életében. Csárdi Antal és Orosz Anna is a nagypolitikát választotta a választók helyett. Meggyőződésem, hogy Budapest szíve végre valódi képviseletet érdemel!

Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?

Budapest belső városrészeire több külföldi turista zúdul rá nap mint nap, mint az ország összes többi részére együttvéve. Ez egyszerre megtisztelő és nagyon-nagyon megterhelő. Az ember otthona nem szálloda és nem is legénybúcsús mulató. A rövidtávú lakáskiadás, azaz Airbnb a befektetési célú lakásvásárlás felhajtóereje, szűkíti az albérletpiacot és jelentős károkat képes okozni a helyi lakóközösségekben is, sokkal szigorúbb szabályozásra lenne szükség. A közlekedési csomópontokban sok a szemét, a rongálás és a fővároshoz nem méltó, mindnyájunk ízlését bántó viselkedés. Segítő kezet kell nyújtani az utcán élőknek, ugyanakkor mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a drog- és alkoholfogyasztásnak nincs helye az utcákon. Szintén mindennapi probléma a kevés szabad parkoló, dugó, zaj és légszennyezés. Szívesen látunk persze minden belvárosba érkezőt, ugyanakkor megoldást kell találni a fokozott közlekedési terhelésre is a közösségi közlekedés fejlesztésével, a Duna-hidak megerősítésével és bővítésével. A választókerület tele gyönyörű, de gyakran elavult, rossz energiahatékonyságú társasházakkal. A rezsicsökkentés a családok terheit jelentősen mérsékelte, fontos azonban, hogy további erőfeszítéseket tegyünk az olcsóbb, fenntartható otthonokért is. És mivel kedvenceink mindennapjaink részévé váltak, fontosnak tartom a felelős városi állattartás támogatását, ami egyaránt szolgálja az állatok védelmét és az itt lakók érdekeit is.

Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén?

Egységes Airbnb-szabályozási javaslatot terjesztenék elő Budapestre az itt élők mindennapi életminőségének, otthonának védelme érdekében. Már kezdeményeztem is a párbeszédet a választókerület érintett polgármestereivel a tapasztalatokról, javaslatokról.

Milyen hosszútávú tervei vannak?

Budapest folyamatosan változik, és ezzel együtt új kihívásokat is hoz – olyanokat, amelyekhez új válaszokra van szükség. A főváros nemcsak az ország szíve, de külön világ is. Sok mindenben más, mint a vidék – és ezt a döntéshozatalban is figyelembe kell venni. Nem ugyanazt jelenti Budapesten a szociális bizonytalanság, mint egy vidéki településen. A családok mindennapjai, lehetőségei, kihívásai is eltérnek. Szeretném, ha a választók bizalmából egy otthonos Budapestért dolgozhatnék, egy olyan városért, ahol jó élni, ahol az itt élők és az ide látogatók egyaránt jól érzik magukat. Azokat a kezdeményezéseket támogatom hosszú távon is, melyek lehetőséget teremtenek a fiataloknak, hogy itthon -sőt, akár a főváros belső kerületeiben- tervezhessék a jövőjüket, támogatást biztosítanak a családoknak, különösen a nőknek, a gyermeknevelésben és a munkában egyaránt, gondoskodást nyújtanak az időseknek, azaz a szociális ellátások bővítését és a nyugdíjak további emelését segítik elő, valamint a helyi és magyar vállalkozásokat támogatják, mert erős gazdaság nélkül nincs erős ország. Budapestért, a nemzetért, közös jövőnkért!

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

Fazekas Csilla oldalát követve nyomon követhetjük a jelölt tevékenységét: