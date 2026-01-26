A Fidesz jelöltje a 4. budapesti választókerületben véget vetne a balhépolitizálásnak Budán - interjú Fülöp Attilával

Fülöp Attila interjúval folytatjuk a sorozatunkat. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Fülöp Attila

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat.

Ezúttal Fülöp Attilával, a budai választókerület jelöltjével beszélgettünk, aki háromgyermekes édesapaként, tősgyökeres budai lakosként és értékalapú politikusként vállalja a megmérettetést. Azt mondja: számára a politika nem hatalomgyakorlás, hanem szolgálat, célja pedig az, hogy a kerület nyugalmát, élhetőségét és közösségi erejét megőrizze és tovább erősítse.

Miért vállalta a jelöltséget?

Hiszem, hogy a politika nem hatalomgyakorlás, hanem szolgálat. Számomra a család a társadalom alapja, a közösség pedig akkor erős, ha felelősséget vállal a gyengébbekért. Három gyermek édesapjaként számomra a jövő nem elvont fogalom, hanem személyes ügy. Meggyőződésem, hogy a hit, a munka, a család és a közösség együtt adhatnak biztos irányt Magyarországnak és a saját budai otthonunknak is. Ezekért a szolgálatokért vállaltam a jelöltséget.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

Születésem óta ugyanabban a budai kerületben élek. Ez a kötődés nem nosztalgia, hanem felelősség: a második kerületben tanultam meg, mit jelent az otthon, a szomszédság, a hagyomány és a rend. Itt nőttem fel én is, a felségem is, itt járnak iskolába a gyermekeink, itt tapasztalom nap mint nap, hogy melyek azok a mindennapi gondok, amelyekre valódi válaszokat kell adni. Van alkalmam megtapasztalni, hogy a helyi közösségeknek, egyházközségeknek, sportegyesületeknek milyen összetartó ereje van. A kerületi lakosok többségéhez hasonlóan én is konzervatív, katolikus értékeket képviselek, számomra a hit, a család, a haza és a munka egymást erősítő pillérek. A helyi kötődés persze nem csak érzelmi, hanem gyakorlati tapasztalat is: pontosan ismerem a közlekedési nehézségeket, a fiatal családok és az idősek problémáit is.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

Nem érzékelem, hogy a választókerületnek lenne a parlamentben képviselete. Tordai Bence a „balhépolitizálást” szereti, rövid távú, pillanatnyi politikai szempontokat követ, nem látom, hogy a kerület hagyományaira, arculatára és közösségi igényeire építene. Pedig lenne mire. A hosszú távú, következetes, értékalapú gondolkodás nem létezik nála. A harmadik kerületben egy letartóztatott polgármester, a második kerületben egy vállalhatatlan viselkedése miatt lemondott alpolgármester. Buda ennél sokkal jobbat érdemelne. Itt nem gyűlölködni kell, és nagyokat mondani, hanem építeni: együttműködni mindazokkal, akik valóban a kerület jövőjét tartják szem előtt.

Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?

Buda mindig is a nyugodt otthonról, a közösségről és az egymás iránti tiszteletről szólt. Ma, amikor a világ tele van feszültséggel, megosztottsággal és bizonytalansággal, különösen fontos, hogy itt, helyben megőrizzük azt, ami a legértékesebb számunkra: a nyugalmat, az együttműködést, az emberi méltóságot és békességet. A béke nem magától értetődő. Nem hangos jelszavakban él, hanem a mindennapok nyugalmában: abban, hogy biztonságban engedjük iskolába a gyerekeinket, hogy figyelünk egymásra a szomszédban, és hogy a vitákat nem egymás ellen, hanem egymással beszéljük meg. A mi feladatunk nem a konfliktusok szítása, hanem a közösség békés jövőjéért való alázatos dolgozás. Napi szinten komoly gondot jelentenek a közlekedési terhelések, a parkolási nehézségek és a zsúfoltság. Fontos ügy a zöldterületek védelme: meg kell őriznünk Buda kertvárosi jellegét és élhetőségét a túlzott beépítettséggel és az ezzel járó problémákkal szemben.

Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?

Tovább kell folytatnunk az egészségügyi fejlesztéseket, hogy mindenki számára stabilan, jó színvonalon elérhető szolgáltatások álljanak rendelkezésre a nap 24 órájában. Kiváló iskolákkal rendelkezünk, ezeket tovább kell erősíteni. Megoldást kell találnunk a kerület átmenő forgalmának kezelésére, mert ez helyenként az itt élők életminőségét rombolja. Ez sürgető probléma.

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

