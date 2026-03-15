Egy év alatt 114 nap betegszabit vett ki egy nő, csúnyán pórul járt

Komoly ügy lett a dologból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 15:02
Ha az ember beteg, akkor érthető, hogy nem tud dolgozni, de sajnos vannak olyan helyzetek, amikor ez komoly kellemetlenséget okoz a munkavállalónak és a munkáltatónak is. Egy ausztrál nő, Jodie Daunis elég kellemetlen helyzetbe keveredett, ugyanis 1 év alatt 114 nap betegszabit vett ki, utána pedig kirúgták.

1 év alatt 114 nap betegszabadságot vett ki egy nő / Illusztráció: voronaman / Shutterstock

A nő ügyfélszolgálatosként dolgozott, majd 2024 áprilisában komoly egészségügyi problémái lettek, ugyanis trombózistól szenvedett és vérrögök voltak a testében, emiatt nagy fájdalmai voltak és gyulladásokkal küzdött, így nem tudott dolgozni. Kórházba került, majd amikor visszament a munkahelyére, mindössze két műszakot bírt, és megint betegszabadságra ment – közölte a főnökeivel, hogy az orvosai szerint 3 hónapig otthon kellene maradnia.

Ezek után volt még egy vizsgálaton, aminek az lett az eredménye, hogy műtét után visszatérhet a munkához, de a munkahelyén ezt máshogy látták, mivel szerintük a beavatkozást követően is lennének olyan munkafeladatok, amiket nem tudna elvégezni a nő, így megváltak tőle.

Komoly ügy lett a dologból, de végül az lett a döntés, hogy a munkáltatónak igaza volt, Jodie Daunis valóban nem tudta volna 100 százalékosan elvégezni a munkáját még a műtét után sem – írja a Unilad.

 

