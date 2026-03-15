Egy év alatt 114 nap betegszabit vett ki egy nő, csúnyán pórul járt

Ha az ember beteg, akkor érthető, hogy nem tud dolgozni, de sajnos vannak olyan helyzetek, amikor ez komoly kellemetlenséget okoz a munkavállalónak és a munkáltatónak is. Egy ausztrál nő, Jodie Daunis elég kellemetlen helyzetbe keveredett, ugyanis 1 év alatt 114 nap betegszabit vett ki, utána pedig kirúgták.

A nő ügyfélszolgálatosként dolgozott, majd 2024 áprilisában komoly egészségügyi problémái lettek, ugyanis trombózistól szenvedett és vérrögök voltak a testében, emiatt nagy fájdalmai voltak és gyulladásokkal küzdött, így nem tudott dolgozni. Kórházba került, majd amikor visszament a munkahelyére, mindössze két műszakot bírt, és megint betegszabadságra ment – közölte a főnökeivel, hogy az orvosai szerint 3 hónapig otthon kellene maradnia.

Ezek után volt még egy vizsgálaton, aminek az lett az eredménye, hogy műtét után visszatérhet a munkához, de a munkahelyén ezt máshogy látták, mivel szerintük a beavatkozást követően is lennének olyan munkafeladatok, amiket nem tudna elvégezni a nő, így megváltak tőle.

Komoly ügy lett a dologból, de végül az lett a döntés, hogy a munkáltatónak igaza volt, Jodie Daunis valóban nem tudta volna 100 százalékosan elvégezni a munkáját még a műtét után sem – írja a Unilad.