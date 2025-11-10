Velük barátkozz a munkahelyeden, ha fentebb akarsz jutni a ranglétrán

A karrierépítés nemcsak a szakmai fejlődésről szól, hanem arról is, hogyan bánunk azokkal, akik körülöttünk dolgoznak. A szakértők szerint a tudatos kapcsolatépítés kulcsfontosságú, és ha ügyesen választjuk meg a szövetségeseinket, az hosszú távon komoly előnyt jelenthet a munkahelyen. Ez nem manipulációról vagy mások kihasználásáról szól, hanem arról, hogy a megfelelő emberek támogatásával könnyebben vehetjük az akadályokat, és gyorsabban haladhatunk előre a szakmai ranglétrán – írja a Life.hu.

Nem az érzelmeknek kell meghatározniuk, kivel alakítunk ki bizalmas viszonyt a munkahelyen, hanem a tudatosságnak Fotó: Vadym Drobot/Freepik/Illusztráció

A 3 legfontosabb ember, ha fejlődni akarsz a munkahelyeden

Az egyik legfontosabb szövetséges a veterán, aki már régóta a cégnél dolgozik, és aki pontosan ismeri a vállalat működését. Tapasztalata és tudása pótolhatatlan, hiszen jól tudja, mit vár el a vezetőség, és ismeri a cég belső folyamatait. Érdemes hozzá közeledni őszinte érdeklődéssel, mert ha sikerül elnyerni a bizalmát, rengeteget tanulhatunk tőle. Lehet, hogy egy-egy tanácsa segít elkerülni a felesleges hibákat és zsákutcákat a karrier során.

Fontos szerepe van annak is, aki a társaság középpontja. Ő az, akire mindenki figyel, akit szeretnek, és aki mindig tudja, mi történik a munkahelyen. Pozitív személyisége miatt szinte mágnesként vonzza a kollégákat és a vezetőket is. Jó kapcsolatot ápolni vele komoly stratégiai előny, hiszen naprakész információkkal rendelkezik a szervezet működéséről, a háttérfolyamatokról és a vezetői döntésekről. Ha beszélgetéseinkben hitelesen és felkészülten jelenünk meg, idővel stabil szakmai kapcsolati hálót alakíthatunk ki.

A harmadik fontos típus a mediátor, aki nyugodt, objektív és távol tartja magát a munkahelyi drámáktól. Ő az, aki segít elsimítani a konfliktusokat, és képes higgadtan kezelni a feszültségeket. Gyakran még a vezetők is kikérik a véleményét. A mediátortól érdemes türelmet és önuralmat tanulni, hiszen ezek a tulajdonságok hosszú távon elengedhetetlenek a karrier szempontjából.

A legfontosabb, hogy ne érezzük kötelességnek a munkahelyi kapcsolatépítést. Az erőltetett viselkedés hamar átlátszóvá válik, és épp az ellenkező hatást éri el. A valódi fejlődést az őszinte, szakmai beszélgetések hozzák meg. Ha sikerül megtalálni a mentorunkat a veteránban, inspirációt a társaság középpontjában, és nyugalmat a mediátorban, az azt jelenti, hogy képesek vagyunk tudatosan és bátran építeni a saját szakmai bázisunkat.