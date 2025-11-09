Németh Bea: „A Megasztár miatt otthagytam a munkahelyemet”

A Megasztár felfedezettje, Németh Bea évtizedek óta arról álmodott, hogy színpadon énekelhessen, és az álma valóra vált. A boldogság mellett azonban nehézségeket is hozott számára a műsor, hiszen a verseny idejére el kellett költöznie a családjától, hogy beköltözzön a Mega-házba.

Németh Bea a megasztáros szereplésért otthagyta a biztos megélhetést (Fotó: Markovics Gábor / Hot! magazin

Németh Bea otthagyta a munkahelyét

„26 éve élek együtt a férjemmel és a két gyerekemmel, ez idő alatt csak velük kellett osztoznom az otthonomon, most pedig egy kvázi ismeretlennel élek együtt egy szobában – nyilván ezt is meg kell szokni. Fura helyzet, nem a megszokott, de nincs belőle probléma, mert nagyon kedves a szobatársam, és jókat szoktunk beszélgetni. Néha persze rám tör az érzés, hogy szinte mindenki olyan fiatal, akár a gyerekem is lehetne, hiszen én vagyok itt az idősebb. De igyekszem megmutatni, miért is vagyok itt, és mi a célom anélkül, hogy anyukaszerepbe kerülnék itt is” – kezdte a Hot! magazinnak Bea.

„18 évesen mentem hozzá a férjemhez. Első szerelemből házasodtunk, 16 évesen ismerkedtünk meg. Szomszédok voltunk, megvolt a klasszikus erkélyjelenet is, pont mint a Rómeó és Júliában.”

„Aggódó anyuka vagyok”

Bea férje kezdettől fogva a legnagyobb rajongója és támasza volt, mindig hitt benne, hogy egyszer megmutathatja tehetségét a nagyközönségnek. Így amikor kiderült, hogy Bea bejutott az élő show-ba, férje legalább annyira boldog és büszke volt, mintha ő is ugyanazt élné át.

„Most is azt mondta, hogy csak magammal foglalkozzak, és ne aggódjak az otthoniak miatt, ugyanis mindent kézben tart. Tudja, hogy aggódó anyuka vagyok, és hogy a gondolataim ilyenkor is félig otthon járnak, de megnyugtatott, hogy a gyerekek már nagyok, minden rendben van, és most koncentráljak magamra” – mondta az édesanya.

„A fiam Hollandiában él és dolgozik, a lányom pedig velünk lakik, és egyetemen tanul, mindig is nagyon büszke voltam mindkét gyermekemre. Folyamatosan igyekeztem hangsúlyozni a tanulás fontosságát, én is akkor szereztem meg a diplomámat, amikor még kicsik voltak, így ők is látták, milyen fontos a kitartás és a szorgalom.”