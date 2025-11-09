Németh Bea: „A Megasztár miatt otthagytam a munkahelyemet”
A színpadon való ragyogás mindenki képzeletébe beférkőzi magát, de csak kevesen mernek tenni érte. Németh Bea azonban a munkahelyét is feladta, hogy indulhasson a Megasztárban!
A Megasztár felfedezettje, Németh Bea évtizedek óta arról álmodott, hogy színpadon énekelhessen, és az álma valóra vált. A boldogság mellett azonban nehézségeket is hozott számára a műsor, hiszen a verseny idejére el kellett költöznie a családjától, hogy beköltözzön a Mega-házba.
Németh Bea otthagyta a munkahelyét
„26 éve élek együtt a férjemmel és a két gyerekemmel, ez idő alatt csak velük kellett osztoznom az otthonomon, most pedig egy kvázi ismeretlennel élek együtt egy szobában – nyilván ezt is meg kell szokni. Fura helyzet, nem a megszokott, de nincs belőle probléma, mert nagyon kedves a szobatársam, és jókat szoktunk beszélgetni. Néha persze rám tör az érzés, hogy szinte mindenki olyan fiatal, akár a gyerekem is lehetne, hiszen én vagyok itt az idősebb. De igyekszem megmutatni, miért is vagyok itt, és mi a célom anélkül, hogy anyukaszerepbe kerülnék itt is” – kezdte a Hot! magazinnak Bea.
„18 évesen mentem hozzá a férjemhez. Első szerelemből házasodtunk, 16 évesen ismerkedtünk meg. Szomszédok voltunk, megvolt a klasszikus erkélyjelenet is, pont mint a Rómeó és Júliában.”
„Aggódó anyuka vagyok”
Bea férje kezdettől fogva a legnagyobb rajongója és támasza volt, mindig hitt benne, hogy egyszer megmutathatja tehetségét a nagyközönségnek. Így amikor kiderült, hogy Bea bejutott az élő show-ba, férje legalább annyira boldog és büszke volt, mintha ő is ugyanazt élné át.
„Most is azt mondta, hogy csak magammal foglalkozzak, és ne aggódjak az otthoniak miatt, ugyanis mindent kézben tart. Tudja, hogy aggódó anyuka vagyok, és hogy a gondolataim ilyenkor is félig otthon járnak, de megnyugtatott, hogy a gyerekek már nagyok, minden rendben van, és most koncentráljak magamra” – mondta az édesanya.
„A fiam Hollandiában él és dolgozik, a lányom pedig velünk lakik, és egyetemen tanul, mindig is nagyon büszke voltam mindkét gyermekemre. Folyamatosan igyekeztem hangsúlyozni a tanulás fontosságát, én is akkor szereztem meg a diplomámat, amikor még kicsik voltak, így ők is látták, milyen fontos a kitartás és a szorgalom.”
„Nem csak az éneklés érdekel”
Bea számára az éneklés nemcsak hobbi, hanem életre szóló szenvedély. A Megasztár-lehetőségéért pedig hatalmas áldozatot hozott: otthagyta a munkahelyét.
„Ez mind attól függ, milyen lehetőségek érkeznek felém – bízom benne, hogy jönnek majd olyanok, amelyekből felépíthetek egy jövőt, ahol az éneklés áll a középpontban. Ha viszont ez nem történik meg, előbb-utóbb vissza kell majd mennem abba a munkakörbe, ahol korábban dolgoztam. A Megasztár miatt otthagytam a munkahelyemet, mert nem tudtam másképp megoldani, de nem bántam meg, mert most minden energiámmal a zenére koncentrálhatok. Persze nem csak az éneklés érdekel – imádnám, ha kipróbálhatnám magam műsorvezetőként, például egy főzős tévéműsorban, vagy akár a szinkron és a színészet világában is. A lényeg, hogy a színpad és a közönség közelében maradhassak.”
Sosem késő!
A Megasztár 5. évadában Szíj Melinda igazi szenzációnak számított: 41 évesen hódította meg a közönséget különleges hangjával, és végül a dobogó harmadik fokáig jutott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre