Tóth Gabi megtörte a csendet, ezt gondolja a Megasztárban történtekről

Lezajlott a TV2-n a Megasztár 2. élő adása, amiben bőven láthattunk elképesztő produkciókat, és persze voltak megható pillanatok is. Sajnos úgy alakult, hogy Tóth Gabi csapatából ketten is kiestek, ugyanis Bura Connie és Jánoki Márió is elbúcsúzott a sikerműsortól – ráadásul Tóth Gabi még az előtt levezette a színpadról Jánoki Máriót, hogy bármit is mondhatott volna a sajnálatos kiesése után.

Fotó: TV2

Sokan egyetértettek Tóth Gabival, hiszen Jánoki Márió rendkívül tehetsége és nem szabadott volna kiesnie a Megasztárból. Az énekesnő most a közösségi oldalán reagált a Megasztár 2. adásában történtekre.

Mit gondolok a tegnapról? Azt hiszem mindent elmondtam és olvasva a kommentjeiteket , ti is egyet tudtatok érteni sok mindenben…

Viszont szeretném tisztázni:

Egy Connie és Márió számára méltatlan helyzetben megkérdezni,hogy “meséljenek, mit éreztek most”? miután kiestek, mindenki számára felesleges! Nem nekik kellett volna kiesni… ezek után pedig hiszem,hogy emelt fővel , szavak nélkül kell búcsúzni… Márió ott a színpadon engem is csendre intett, amit lehet,hogy ti nem hallottatok.. de nagyon is igaza volt és elképesztő emberi tartásra vall, ahogy ő ezt a helyzetet is kezelte! Fogtok még találkozni velük, abban biztos vagyok!

Kamillámmal pedig, aki vitathatatlanul a legnagyobb pillanatot okozta tegnap, gőzerővel menetelünk tovább, mert neki végig kell mennie és ott kell lennie a fináléban! Ott is leszünk! Ezt garantálom🙌💜🙏🏻



Ezt pedig csak itt hagyom Márai Sándortól idézve:



„Az irigység a magyar lélek legfájdalmasabb rákfenéje.

Sokszor nem azt akarjuk, hogy nekünk jobb legyen,

hanem azt, hogy a másiknak rosszabb.”



S ahogy Ady Endre írta:



„Hiába dobtok vissza,

Magasba szállok én.”

– írta Tóth Gabi.

