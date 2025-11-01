Érzelmek kavalkádja, fergeteges produkciók: íme a Megasztár második élő showjának legjobb pillanatai - Galéria
Nagyszerű produkcióknak lehettek szemtanúi a nézők.
A Megasztár második élő showjában ezúttal sem volt hiány izgalmakból, érzelmekből na meg feszültségből sem. Az adás eleje már megadta az alapot a jó hangulatnak, Tóth Gabi pedig könnyek között üzent a versenyzőjének, de most is egymásnak feszült a zsűri az egyik produkció miatt.
Ezeken kívül pedig voltak más emlékezetes pillanatok is, amelyeket most galériánkon keresztül újra felidézhetsz. Kattints a fotókra:
