Nem bírta visszafogni az érzéseit: könnyek között vallott róla Tóth Gabi - Videó

Élő adásban mesélt erről az énekesnő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 20:28
Módosítva: 2025.11.01. 20:28
Megasztár TV2 Tóth Gabi vallomás

Mint arról beszámoltunk egy fergeteges nyitánnyal elkezdődött a Megasztár második élő showja. Az adásban már két produkciót is hallhattak a nézők. Közöttük Tóth Gabi mentoráltjáét, Szabó Kamilla Lilláét is.

MK__6777
Szabó Kamilla Lilla produkciója a Megasztár színpadán Fotó: MATE KRISZTIAN

A versenyző a Felsütött a napsugára című gyönyörű népdalt adta elő. A produkció elhangzása után értékeltek az ítészek, Tóth Gabi pedig nem tudta magában tartani, hogy ki a kedvence élő adásban árulta el.

Megérdemled, megérdemled. Hát ez a dal, egy kolozsvári lány szájából itt, Budapesten a Megasztár stúdiószínpadán. Azért is szerettem volna, ha elénekled, mert úgy érzem, hogy ha valaki ezt igazán hitelesen és ilyen szívből el tudja énekelni, az te vagy, és meg is tetted. Nagyon nagyon sok embert összekapcsoltál most, nagyon büszke vagyok rád. Olyan fejlődésen mész keresztül, hogy veled a munka. Én nagyon sok műsorban voltam már mentor, mester, de te vagy az egyik kedvencem

- vallotta be könnyek között Tóth Gabi.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
