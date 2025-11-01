RETRO RÁDIÓ

Micsoda nyitány: így indult a Megasztár második élő showja - Videó

Ördög Nóri és Szépréthy Roland megadták az alaphangját a műsornak.

Megasztár TV2 Szépréthy Roland Ördög Nóra

Szombat este már a második élő showval jelentkezett a Megasztár. A TV2 tehetségkutatóját ezúttal is a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland nyitotta meg, méghozzá nem is akármilyen produkcióval.

MK__6711
Fotó: MATE KRISZTIAN

A két házigazdáról a táncos előadás megint nagyon lendületesre sikerült, olyannyira, hogy Szépréthy Roland megint majdnem elesett, ezúttal Ördög Nóra ruhájában, de az első adáshoz hasonlóan most is megúszta sérülés nélkül.

 

