Micsoda nyitány: így indult a Megasztár második élő showja - Videó

Szombat este már a második élő showval jelentkezett a Megasztár. A TV2 tehetségkutatóját ezúttal is a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland nyitotta meg, méghozzá nem is akármilyen produkcióval.

Fotó: MATE KRISZTIAN

A két házigazdáról a táncos előadás megint nagyon lendületesre sikerült, olyannyira, hogy Szépréthy Roland megint majdnem elesett, ezúttal Ördög Nóra ruhájában, de az első adáshoz hasonlóan most is megúszta sérülés nélkül.