Hoppá! Szépréthy Roland majdnem megsérült a Megasztárban
Lendületes produkcióval alapozta meg a két műsorvezető a remek hangulatot.
Szombat este az első élő show-jával jelentkezett a Megasztár. A TV2 tehetségkutatóját a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland nyitotta meg, méghozzá egy elképesztően lendületes, táncos produkcióval.
A két műsorvezető igazán kitett magáért. Igaz, egy óvatlan pillanatban Szépréthy Rolandnak kis híján kiment a bokája, de végül sérülés nélkül zárták a produkciót.
