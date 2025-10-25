Hoppá! Szépréthy Roland majdnem megsérült a Megasztárban

Szombat este az első élő show-jával jelentkezett a Megasztár. A TV2 tehetségkutatóját a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland nyitotta meg, méghozzá egy elképesztően lendületes, táncos produkcióval.

Így nyitotta meg a Megasztár első élő show-ját Ördög Nóra és Szépréthy Roli / Fotó: TV2

A két műsorvezető igazán kitett magáért. Igaz, egy óvatlan pillanatban Szépréthy Rolandnak kis híján kiment a bokája, de végül sérülés nélkül zárták a produkciót.