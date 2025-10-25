RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Szépréthy Roland majdnem megsérült a Megasztárban

Lendületes produkcióval alapozta meg a két műsorvezető a remek hangulatot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 19:52
TV2 Megasztár Szépréthy Roland Ördög Nóra

Szombat este az első élő show-jával jelentkezett a Megasztár. A TV2 tehetségkutatóját a két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland nyitotta meg, méghozzá egy elképesztően lendületes, táncos produkcióval.

Így nyitotta meg a Megasztár első élő show-ját Ördög Nóra és Szépréthy Roli / Fotó:  TV2

A két műsorvezető igazán kitett magáért. Igaz, egy óvatlan pillanatban Szépréthy Rolandnak kis híján kiment a bokája, de végül sérülés nélkül zárták a produkciót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu