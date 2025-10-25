RETRO RÁDIÓ

A Megasztár versenyzője könnyfakasztó vallomást tett a nagypapájáról

Bíró Csongor Vitéz bár fiatal, csöppet sem elveszett az életben. A Megasztár élő show-s versenyzője őszintén mesélt az életének minden szegmenséről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 16:30
Megasztár élő show Bíró Csongor Vitéz Megaház

Bíró Csongor Vitéz mindössze 17 éves, mégis az ország egyik legnagyobb tehetségeként tűnt fel a TV2 Megasztár színpadán. A kecskeméti fiatal nemcsak a hangjával, hanem szerénységével és érett gondolkodásával is kitűnik a mezőnyből. A Megaházban gyorsan otthonra talált, és már most közel került a versenyzőtársaihoz – az élő show előtt pedig tudatosan, lépésről lépésre készül a nagy pillanatra.

Bíró Csongor Vitéz megasztár
A Megasztár fiatal tehetsége hamar megtalálta az összhangot a többiekkel (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Megasztár versenyzője Fifában sem kegyelmez

P.Y.F.U-val nagyon jól kijövünk, jó barátok vagyunk, és eddig mindenki nagyon kedves, segítőkész volt velem. Mondhatni, el vagyok kényeztetve itt” – mesélte nevetve Csongor, aki a próbák között FIFA-meccsekkel is lazít. Úgy tűnik, nemcsak a színpadon, hanem a konzolon is magabiztosan teljesít, bár szerinte szobatársa minden erejével azon van, hogy megfordítsa az állást.

A fiatal énekes szerint a felkészülés eddig kiegyensúlyozottan zajlik: „Nem lehet azonnal a mélyvízbe ugrani, szépen, fokozatosan kell haladni. Úgy érzem, napról napra több feladatom van, és nagyon örülök, hogy olyan szakemberekkel dolgozhatok együtt, akik segítenek abban, hogy a produkciómat a lehető legmagasabb szintre emeljem” – mondta.

A Covid óta foglalkozik komolyabban a zenével

A zene iránti szenvedélye a Covid-időszakban bontakozott ki igazán: 

A karantén idején kezdtem el gitározni. Először a szomszédom tanított, később pedig egy magántanárhoz jártam. Már korábban is énekelgettem, de a mutálásom idején ez inkább kiabálásnak hangzott

– nevetett Csongor, aki azóta komolyan veszi a zenét, és egyre nagyobb ívű dalokat énekel. Inspirációi között olyan legendák szerepelnek, mint Frank Sinatra vagy a Dire Straits.

Bíró Csongor Vitéz imádja a zenei kuriózumokat (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Mögötte áll a családja

A klasszikus zenék iránti rajongása édesapjának is köszönhető: „Szerintem nagyon sokat számít, mi szól az ebédnél vagy az autóban. Sok régi klasszikust onnan ismerek, de magam is igyekeztem elmélyülni ezekben a zenékben. Néha még apukámnak is túl szélsőséges, amit hallgatok, mert gyakran a B-oldal utolsó dalát választom a legnagyobb előadóktól is” – árulta el mosolyogva.

Gyerekkorát szeretettel és hálával idézte fel: „Nem voltam elhanyagolva, minden támogatást megkaptam. Mondhatni, eleven gyerek voltam, de a szüleim mindig tudták, hogyan kezeljenek.” 

Csongor elmondása szerint mindig sportolt valamit – kézilabdát, úszást vagy focit –, ám végül a zene lett az igazi útja.

A nagypapájának is bizonyítani akar

A színpadon célja, hogy maradandó élményt adjon a közönségnek:Mindig azt próbálom közvetíteni, amit az adott dal megkíván. A legfontosabb számomra, hogy szórakoztassam az embereket” – mondta. A családjától kapott szeretet és támogatás mellett különösen nagy hatással volt rá a nemrég elhunyt nagyapja: „Mindig nagyon büszke volt rám, és remélem, most is az lenne”– vallotta be.

Jelenleg szingli...

Bár már fanoldalak és rajongói videók is készülnek róla, Csongor szerényen fogadja a hirtelen jött népszerűséget. „Szokatlan, de nagyon örülök neki. Sok támogató üzenetet kapok, és próbálok minél többnek válaszolni" – mondta.

Szívügyekről is nyíltan beszélt: „Most a verseny és a fejlődésem az elsődleges. Pár éve egyedülálló vagyok, lehet, hogy van összefüggés a kettő között”– árulta el.

Ha megnyerné a Megasztárt, tervei nem lennének bonyolultak: „Megköszönném mindenkinek, aki támogatott, és jól megünnepelném”– szögezte le. Egy dolog biztos: akár nyer, akár nem, Bíró Csongor Vitéz neve mostantól biztosan ott lesz a magyar könnyűzene legígéretesebb fiatal tehetségei között.

 

