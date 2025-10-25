A Megasztár versenyzője könnyfakasztó vallomást tett a nagypapájáról

Bíró Csongor Vitéz mindössze 17 éves, mégis az ország egyik legnagyobb tehetségeként tűnt fel a TV2 Megasztár színpadán. A kecskeméti fiatal nemcsak a hangjával, hanem szerénységével és érett gondolkodásával is kitűnik a mezőnyből. A Megaházban gyorsan otthonra talált, és már most közel került a versenyzőtársaihoz – az élő show előtt pedig tudatosan, lépésről lépésre készül a nagy pillanatra.

A Megasztár fiatal tehetsége hamar megtalálta az összhangot a többiekkel (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Megasztár versenyzője Fifában sem kegyelmez

„P.Y.F.U-val nagyon jól kijövünk, jó barátok vagyunk, és eddig mindenki nagyon kedves, segítőkész volt velem. Mondhatni, el vagyok kényeztetve itt” – mesélte nevetve Csongor, aki a próbák között FIFA-meccsekkel is lazít. Úgy tűnik, nemcsak a színpadon, hanem a konzolon is magabiztosan teljesít, bár szerinte szobatársa minden erejével azon van, hogy megfordítsa az állást.

A fiatal énekes szerint a felkészülés eddig kiegyensúlyozottan zajlik: „Nem lehet azonnal a mélyvízbe ugrani, szépen, fokozatosan kell haladni. Úgy érzem, napról napra több feladatom van, és nagyon örülök, hogy olyan szakemberekkel dolgozhatok együtt, akik segítenek abban, hogy a produkciómat a lehető legmagasabb szintre emeljem” – mondta.

A Covid óta foglalkozik komolyabban a zenével

A zene iránti szenvedélye a Covid-időszakban bontakozott ki igazán:

A karantén idején kezdtem el gitározni. Először a szomszédom tanított, később pedig egy magántanárhoz jártam. Már korábban is énekelgettem, de a mutálásom idején ez inkább kiabálásnak hangzott

– nevetett Csongor, aki azóta komolyan veszi a zenét, és egyre nagyobb ívű dalokat énekel. Inspirációi között olyan legendák szerepelnek, mint Frank Sinatra vagy a Dire Straits.

Bíró Csongor Vitéz imádja a zenei kuriózumokat (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Mögötte áll a családja

A klasszikus zenék iránti rajongása édesapjának is köszönhető: „Szerintem nagyon sokat számít, mi szól az ebédnél vagy az autóban. Sok régi klasszikust onnan ismerek, de magam is igyekeztem elmélyülni ezekben a zenékben. Néha még apukámnak is túl szélsőséges, amit hallgatok, mert gyakran a B-oldal utolsó dalát választom a legnagyobb előadóktól is” – árulta el mosolyogva.