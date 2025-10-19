RETRO RÁDIÓ

Megvan a tizenharmadik versenyző – ő jutott tovább a Megasztárban

Ő kapott egy új esélyt! Kiderült, ki csatlakozhat tizenharmadikként a Megasztár élő show-jába.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 22:27
Módosítva: 2025.10.19. 22:32
Megasztár Sztárban Sztár All Stars sztárban sztár

Hatalmas izgalmak után eldőlt, ki csatlakozhat tizenharmadikként a Megasztár élő show-jának mezőnyéhez: Szabó Kamilla kapott új esélyt a nézőktől. Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdették ki. Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárták le a voksolást.

A TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajló szavazás során Kamilla győzött a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül, így ő léphet színpadra a tizenkét már kiválasztott tehetség mellett. A fiatal énekesnő az utóbbi hetekben egyre több rajongót szerzett, akik most a szavazatokkal is kifejezték támogatásukat.

Teljes a létszám a Megasztrában

A Megasztár élő adásai ezzel teljes létszámmal indulhatnak, ahol már minden a nézők döntésén múlik. A mesterek – Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis – mostantól mind a tizenhárom énekest figyelik majd, ahogy megküzdenek az „Év Hangja” címért és a fődíjért.

 

