Megvan a tizenharmadik versenyző – ő jutott tovább a Megasztárban

Hatalmas izgalmak után eldőlt, ki csatlakozhat tizenharmadikként a Megasztár élő show-jának mezőnyéhez: Szabó Kamilla kapott új esélyt a nézőktől. Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdették ki. Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárták le a voksolást.

Kiderült, ki csatlakozhat tizenharmadikként a Megasztár élő show-jába.

A TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajló szavazás során Kamilla győzött a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül, így ő léphet színpadra a tizenkét már kiválasztott tehetség mellett. A fiatal énekesnő az utóbbi hetekben egyre több rajongót szerzett, akik most a szavazatokkal is kifejezték támogatásukat.

Teljes a létszám a Megasztrában

A Megasztár élő adásai ezzel teljes létszámmal indulhatnak, ahol már minden a nézők döntésén múlik. A mesterek – Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis – mostantól mind a tizenhárom énekest figyelik majd, ahogy megküzdenek az „Év Hangja” címért és a fődíjért.