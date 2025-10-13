Nemrég még az út szélén lépett fel a Megasztár élő show-s versenyzője

Fiatal kora ellenére rengeteg nehéz szituációt oldott már meg a színpadon Bíró Csongor Vitéz. A Megasztár versenyzője úgy érzi, készen áll a megmérettetésre.
Bíró Csongor Vitéz neve pillanatok alatt megjegyezhető – és mostantól egyre gyakrabban is fogjuk hallani. A 17 éves kecskeméti fiatal a Megasztár új évadának egyik legígéretesebb versenyzője, akinek színpadi jelenléte és magabiztossága messze túlmutat a korán. A tehetséges zenész Marics Peti csapatában küzd tovább, és már most látszik rajta: pontosan tudja, hová tart.
„A tavalyi évadot követtem, és úgy éreztem, a Megasztár által megkapom azt a szakmai segítséget, ami kell a karrierem beindulásához” – mesélte Csongor, aki már egészen fiatalon kapcsolatba került a zenével.
Édesapám zenélt, ebben nőttem fel. Egészen fiatal korom óta ütőzöm, majd a Covid elején kezdtem gitározni. A bezártság inspirált, hogy komolyabban elkezdjek foglalkozni a zenével és az énekléssel
– vallotta be a Megasztár versenyzője.
Bár még tinédzser, Csongor mögött már több éves fellépői rutin áll.
„Nagyjából három éve járok rendszeresen fellépegetni, de meg kellett várnom, míg túl leszek a mutáláson” – mondta az énekes. Azóta viszont nem volt megállás: zártkörű rendezvényeken, bálokon, sőt, fesztiválokon is színpadra állt.
Szeretem a zártkörű rendezvényeket, ahol mindenki tudja, hogy jövök és várnak. Egy kecskeméti bálon is remek hangulat fogadott, illetve az is emlékezetes, amikor a Carson Coma előtt léptem fel Félegyházán. Az már egy nagyobb teszt volt, mert rengeteg ember jött el
– árulta el.
A színpad azonban nem mindig csillogás és reflektor. Csongor szerint a legfurcsább helyzetekből lehet a legtöbbet tanulni: „Sokféle nehéz helyzetben is voltam már. Egy adventi műsoron harmincan voltak kb., az út szélén volt egy 1*1 méteres színpadom. Ezeknek a kihívásoknak meg kellett történni, mert sokat tanultam belőlük”– árulta el.
A Megasztár azonban új szintet hozott az életébe: „A párbaj volt az első pont a műsorban, amikor elkezdtem érezni a nyomást, és az egész műsor súlyát. Örülök, hogy bejutottam az élő show-ba, és nagyon szívesen készítenék saját dalokat szakemberekkel, amiket aztán elő is adhatnék”– vallotta be őszintén.
A fiatal tehetségre nemcsak a közönség, hanem a zsűri is felfigyelt. Herceg Erika például rajongással beszélt róla – amire Csongor csak mosolyogva reagált: „Vicces picit, de örülök neki, hogy elismeri a tehetségemet, és itt megállnék” – mondta nevetve. Bíró Csongor Vitéz tehát nemcsak egy újabb tehetségkutatós versenyző: benne ott van a jövő egyik leendő popikonja, aki fiatal kora ellenére már most tisztában van azzal, mit akar – és miért. Ha így folytatja, a Megasztár csak az első lépcsőfok lesz a karrierje csúcsához vezető úton.
