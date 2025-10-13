Nemrég még az út szélén lépett fel a Megasztár élő show-s versenyzője

Bíró Csongor Vitéz neve pillanatok alatt megjegyezhető – és mostantól egyre gyakrabban is fogjuk hallani. A 17 éves kecskeméti fiatal a Megasztár új évadának egyik legígéretesebb versenyzője, akinek színpadi jelenléte és magabiztossága messze túlmutat a korán. A tehetséges zenész Marics Peti csapatában küzd tovább, és már most látszik rajta: pontosan tudja, hová tart.

Bíró Csongor Vitéz Megasztáros szereplése eddig több, mint meggyőző (Fotó: TV2)

Édesapja nyomdokaiban jár a Megasztár versenyzője

„A tavalyi évadot követtem, és úgy éreztem, a Megasztár által megkapom azt a szakmai segítséget, ami kell a karrierem beindulásához” – mesélte Csongor, aki már egészen fiatalon kapcsolatba került a zenével.

Édesapám zenélt, ebben nőttem fel. Egészen fiatal korom óta ütőzöm, majd a Covid elején kezdtem gitározni. A bezártság inspirált, hogy komolyabban elkezdjek foglalkozni a zenével és az énekléssel

– vallotta be a Megasztár versenyzője.

Fellépett már nagy előadók előtt is

Bár még tinédzser, Csongor mögött már több éves fellépői rutin áll.

„Nagyjából három éve járok rendszeresen fellépegetni, de meg kellett várnom, míg túl leszek a mutáláson” – mondta az énekes. Azóta viszont nem volt megállás: zártkörű rendezvényeken, bálokon, sőt, fesztiválokon is színpadra állt.

Szeretem a zártkörű rendezvényeket, ahol mindenki tudja, hogy jövök és várnak. Egy kecskeméti bálon is remek hangulat fogadott, illetve az is emlékezetes, amikor a Carson Coma előtt léptem fel Félegyházán. Az már egy nagyobb teszt volt, mert rengeteg ember jött el

– árulta el.

Bíró Csongor karrierje igazán korán beindult (Fotó: Facebook)

Voltak szürreális koncertjei is bőven

A színpad azonban nem mindig csillogás és reflektor. Csongor szerint a legfurcsább helyzetekből lehet a legtöbbet tanulni: „Sokféle nehéz helyzetben is voltam már. Egy adventi műsoron harmincan voltak kb., az út szélén volt egy 1*1 méteres színpadom. Ezeknek a kihívásoknak meg kellett történni, mert sokat tanultam belőlük”– árulta el.

Így kezeli Herceg Erika rajongását

A Megasztár azonban új szintet hozott az életébe: „A párbaj volt az első pont a műsorban, amikor elkezdtem érezni a nyomást, és az egész műsor súlyát. Örülök, hogy bejutottam az élő show-ba, és nagyon szívesen készítenék saját dalokat szakemberekkel, amiket aztán elő is adhatnék”– vallotta be őszintén.