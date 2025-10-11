Sírva omlott össze a színpadon a Megasztár versenyzője: "Túlságosan gyenge a lelkem..."

Az idei Megasztárban egy anya-lánya páros is továbbjutott: Németh Vanda - aki tavaly már tett egy próbát -, Marics Petihez került, míg édesanyja, Bea, Herceg Erikához, mialatt kölcsönösen támogatják is egymást. Vanda azonban nem tudta kihozni magából a maximumot, Marics Peti pedig rá is kérdezett ennek okára.

Sírva omlott össze a Megasztár versenyzője / Fotó: TV2

Sírva fakadt a Megasztár versenyzője

Őszintén, téged zavar, hogy az anyud is itt van a versenyben, vagy csak segítitek egymást?

- tette fel a kérdést a zsűritag, mire Vanda azt felelte, őt ez egyáltalán nem zavarja. Hozzátette, tényleg szeretett volna megdolgozni azért a bizalomért is, amelyet kapott - viszont...

Magánéleti problémáim is voltak a hetekben, és próbáltam kihozni belőle, amit tudtam, csak túlságosan gyenge a lelkem ahhoz, hogy most itt fel tudjam magam szívni. És sajnálom!

- mondta el sírva a lány, amivel a zsűrit is sikerült megérintenie.

Reméljük, hogy ezek a magánéleti problémák csak annyik, hogy szakítottál a fiúddal, és ennél nem komolyabb. Mert azon azért túl lehet lenni hamar. Ebben nem is akarok vájkálni, csak sajnos ez olyan, tudod, hogy ha én most ebbe az egészbe bele se állok, ezt amúgy senki nem tudja, és lehet, hogy úgy engednek el, hogy: 'na végre kiesett az a flegma kis csajszi, aki amúgy nem is érdekelt!'

- mondta el Marics Peti, aki azt sem titkolta, a másik három zsűritag azt akarta, engedje el Vandát.

Csak sajnos én meg szeretek a szabályok ellen menni, úgyhogy én még egy körre foglak téged vinni, és nagyon remélem, hogy ott már tényleg meg fogod mutatni, hogy mi van benned!

- jelentette ki az énekes, a többiek leplezetlen rosszallása közepette.

Hát, tesó, nem gondoltam volna, hogy lesz olyan pillanat, amikor mi ennyire nem értünk egyet!

- jegyezte meg Curtis, miután Vanda már elhagyta a színpadot.