"Magunkat sanyargatjuk vele" - Jolly fia Curtist is megérintette a Megasztárban

Megfagyott a levegő a Megasztár stúdiójában, amikor egy ismert ember fia jelent meg a válogatón. Kökény Attila fia után - aki sikeresen továbbjutott a következő fordulóba - most Tarcsi Szilveszter, Tarcsi Zoltán, ismertebb nevén Jolly fia próbált szerencsét, de ezzel egy időben más célja is volt a fellépésével.

Tarcsi Zoltán, ismertebb nevén Jolly fia próbált szerencsét a Megasztárban Fotó: Metropol

"Kicsit most neki szeretnéd kitárni a szíved?" - szegezte Szilveszternek a kérdést Marics Peti, amikor az énekes fia belépett a stúdióba és bemutatkozott. Válaszul Szilveszter kifejtette, hogy édesapjának szeretne üzenni, és mindent kiadni, amit gyermekkora óta magában tartott.

Amikor arról kérdezték, hogy milyen dallal készült, Curtis szeme azonnal felcsillant. Ugyanis kiderült, hogy amikor Széki Attila édesapja elhunyt, akkor ő is ezzel a dallal gyógyította lelki sebeit, amely a Horváth Jenő, Levél apukához című dal.

"Apuka gyere haza, szépen kérlek,

ígérem jó leszek nagyon.

Nem verem meg többé a kisöcsémet,

fogamat szó nélkül megmosom.

Semmit se hozz nekem,

mert más úgysem kell,

csak te gyere és velünk maradj.

Ugye nem váratsz soká,

és egy reggel itt leszel?

Csókol kisfiad"

- hangzik el a dalban.

Curtis már az elejétől együtt énekelte Szilveszterrel a dalt, majd a produkció végeztével elmesélte saját történetét is:

Én 14 éves voltam, amikor édesapám elhunyt és ez a dal nekem is az egyik mentőöv volt. Sokat hallgattam, hallgatom mai napig egyébként. Nagyon szép szám. Nyilván magunkat sanyargatjuk vele. Én nagyon remélem, hogy rendezni tudjátok édesapáddal ezt a dolgot.

A megható pillanatokat, és hogy elég volt-e a produkció a továbbjutáshoz, azt itt lehet visszanézni: