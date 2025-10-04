Könnyek között a Megasztárban: Az összes Mester elérzékenyült ezen a produkción

Bár eleinte zötyögősen indult Ádám Attila produkciója a Megasztár színpadán, már ahogy az első hang elhagyta a száját Tóth Gabi azonnal szemeihez kapott, hogy letörölje könnyeit.

Ádám Attila leénekelte a csillagokat a Megasztár színpadán Fotó: Metropol

Ádám Attila leénekelte a csillagokat a Megasztár színpadán

Curtis együtt énekelt vele, Tóth Gabi azonnal bekönnyezett, Herceg Erikának pedig a legemlékezetesebb pillanatot okozta a fiatal.

Tóth Gabi a fiú dala után kifejtette, hogy teljesen elérzékenyült a produkció alatt, és együtt érez vele, hiszen pontosan tudja milyen nehéz kitörni onnan, ahonnan ő érkezett a Megasztárba.

Ádám Attila végül Curtis csapatába került, mert már elhatározta, hogy őt fogja választani, ha lehetősége lesz rá.

A lélegzetelállító produkciót itt nézheted vissza: