RETRO RÁDIÓ

Könnyek között a Megasztárban: Az összes Mester elérzékenyült ezen a produkción

Herceg Erikának ez volt a legemlékezetesebb pillanat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 20:04
Tóth Gabi Megasztárt Curtis

Bár eleinte zötyögősen indult Ádám Attila produkciója a Megasztár színpadán, már ahogy az első hang elhagyta a száját Tóth Gabi azonnal szemeihez kapott, hogy letörölje könnyeit.

Ádám Attila leénekelte a csillagokat a Megasztár színpadán
Ádám Attila leénekelte a csillagokat a Megasztár színpadán Fotó: Metropol

Ádám Attila leénekelte a csillagokat a Megasztár színpadán

Curtis együtt énekelt vele, Tóth Gabi azonnal bekönnyezett, Herceg Erikának pedig a legemlékezetesebb pillanatot okozta a fiatal.

Tóth Gabi a fiú dala után kifejtette, hogy teljesen elérzékenyült a produkció alatt, és együtt érez vele, hiszen pontosan tudja milyen nehéz kitörni onnan, ahonnan ő érkezett a Megasztárba.

Ádám Attila végül Curtis csapatába került, mert már elhatározta, hogy őt fogja választani, ha lehetősége lesz rá.

A lélegzetelállító produkciót itt nézheted vissza:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu