Curtis őszinte vallomása Majkáról mindenkit meglepett a Megasztárban

A legújabb Megasztár adás minden eddiginél több meglepetés várja majd a nézőket. Nemcsak egy TikTok-sztár érkezik a színpadra, de a zsűritagok érzelmei is felkavarodnak egy kicsit.

Váratlan szereplő érkezik a Megasztár színpadjára. Fotó: TV2

Ismerős arc méretettei meg tehetségét a Megasztár színpadán

A mezőtárkányi Somorai Sándor, a TikTok egyik legnépszerűbb hazai arcaként először lép országos tévéképernyőre, és már a stúdióba érkezése is kisebb káoszt okozott. A tartamgyártó ugyanis alig tudott eljutni a Keleti pályaudvartól a TV2 stúdiójáig.

Annyian kértek közös képet, hogy szinte lépni sem tudtam. Volt, aki még pénzt is adott volna, csak hogy lefotózkodhassunk

- mesélte nevetve Sándor, aki tízezrek kedvence az interneten önironikus videóival.

A vidám hangulat hamar érzelmes fordulatot vett

A zsűritagok és a műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szóba hozták Majka nevét, Sanyi ugyanis azt hitte, ő is zsűritag. A helyzetet Herceg Erika kérdése tette igazán meghatóvá, aki megkérdezte Curtist, mennyire fájt neki a Majkával való szakítás.

Curtis egy pillanatra elcsendesedett, majd nyíltan válaszolt.

Olyan volt, mint a szerelem első látásra, egy focicsapatnak szurkoltunk, együtt jártunk nyaralni...

A pillanatot tapintható feszültség lengte körül, amelyet végül Sanyi fellépése oldott fel.

Felkavarodtak az érzelmek az zsűriasztal mögött. Fotó: TV2

A zsűri előtt nem kellett bemutatkoznia

A TikTok-sztár Koncz Zsuzsa egyik klasszikusát adta elő, és magabiztosan állt a zsűri elé. A közönség imádta, a zsűritagok pedig őszintén szórakoztak az előadás során. Hogy Sanyi továbbjut-e a következő fordulóba, az kiderül ma este 19:30-tól a TV2 képernyőjén - részletek a Bors cikkében.