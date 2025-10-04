Curtis őszinte vallomása Majkáról mindenkit meglepett a Megasztárban

A Megasztár adásában nemcsak a tehetség, hanem az érzelmek is előtérbe kerültek. Curtis váratlanul Majkáról vallott, miközben egy TikTok-sztár érkezése teljesen felrázta a zsűrit és a közönséget.
A legújabb Megasztár adás minden eddiginél több meglepetés várja majd a nézőket. Nemcsak egy TikTok-sztár érkezik a színpadra, de a zsűritagok érzelmei is felkavarodnak egy kicsit.
A mezőtárkányi Somorai Sándor, a TikTok egyik legnépszerűbb hazai arcaként először lép országos tévéképernyőre, és már a stúdióba érkezése is kisebb káoszt okozott. A tartamgyártó ugyanis alig tudott eljutni a Keleti pályaudvartól a TV2 stúdiójáig.
Annyian kértek közös képet, hogy szinte lépni sem tudtam. Volt, aki még pénzt is adott volna, csak hogy lefotózkodhassunk
- mesélte nevetve Sándor, aki tízezrek kedvence az interneten önironikus videóival.
A zsűritagok és a műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szóba hozták Majka nevét, Sanyi ugyanis azt hitte, ő is zsűritag. A helyzetet Herceg Erika kérdése tette igazán meghatóvá, aki megkérdezte Curtist, mennyire fájt neki a Majkával való szakítás.
Curtis egy pillanatra elcsendesedett, majd nyíltan válaszolt.
Olyan volt, mint a szerelem első látásra, egy focicsapatnak szurkoltunk, együtt jártunk nyaralni...
A pillanatot tapintható feszültség lengte körül, amelyet végül Sanyi fellépése oldott fel.
A TikTok-sztár Koncz Zsuzsa egyik klasszikusát adta elő, és magabiztosan állt a zsűri elé. A közönség imádta, a zsűritagok pedig őszintén szórakoztak az előadás során. Hogy Sanyi továbbjut-e a következő fordulóba, az kiderül ma este 19:30-tól a TV2 képernyőjén - részletek a Bors cikkében.
