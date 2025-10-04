RETRO RÁDIÓ

Curtis őszinte vallomása Majkáról mindenkit meglepett a Megasztárban

A Megasztár adásában nemcsak a tehetség, hanem az érzelmek is előtérbe kerültek. Curtis váratlanul Majkáról vallott, miközben egy TikTok-sztár érkezése teljesen felrázta a zsűrit és a közönséget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 14:30
Megasztár Somorai Sándor Majka Curtis

A legújabb Megasztár adás minden eddiginél több meglepetés várja majd a nézőket. Nemcsak egy TikTok-sztár érkezik a színpadra, de a zsűritagok érzelmei is felkavarodnak egy kicsit.

Váratlan szereplő érkezik a Megasztár színpadjára.
Váratlan szereplő érkezik a Megasztár színpadjára. Fotó: TV2

Ismerős arc méretettei meg tehetségét a Megasztár színpadán

A mezőtárkányi Somorai Sándor, a TikTok egyik legnépszerűbb hazai arcaként először lép országos tévéképernyőre, és már a stúdióba érkezése is kisebb káoszt okozott. A tartamgyártó ugyanis alig tudott eljutni a Keleti pályaudvartól a TV2 stúdiójáig.

Annyian kértek közös képet, hogy szinte lépni sem tudtam. Volt, aki még pénzt is adott volna, csak hogy lefotózkodhassunk

- mesélte nevetve Sándor, aki tízezrek kedvence az interneten önironikus videóival.

A vidám hangulat hamar érzelmes fordulatot vett

A zsűritagok és a műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roland szóba hozták Majka nevét, Sanyi ugyanis azt hitte, ő is zsűritag. A helyzetet Herceg Erika kérdése tette igazán meghatóvá, aki megkérdezte Curtist, mennyire fájt neki a Majkával való szakítás.

Curtis egy pillanatra elcsendesedett, majd nyíltan válaszolt.

Olyan volt, mint a szerelem első látásra, egy focicsapatnak szurkoltunk, együtt jártunk nyaralni...

A pillanatot tapintható feszültség lengte körül, amelyet végül Sanyi fellépése oldott fel.

Felkavarodtak az érzelmek az zsűriasztal mögött.
Felkavarodtak az érzelmek az zsűriasztal mögött. Fotó:  TV2

A zsűri előtt nem kellett bemutatkoznia

A TikTok-sztár Koncz Zsuzsa egyik klasszikusát adta elő, és magabiztosan állt a zsűri elé. A közönség imádta, a zsűritagok pedig őszintén szórakoztak az előadás során. Hogy Sanyi továbbjut-e a következő fordulóba, az kiderül ma este 19:30-tól a TV2 képernyőjén - részletek a Bors cikkében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu