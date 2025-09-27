Kökény Attila fia elbűvölte a zsűrit és a közönséget a Megasztárban

Szombat este igazán különleges pillanatoknak lehettek tanúi a nézők a Megasztár színpadán: sokak meglepetésére Kökény Attila fia, Lali is felbukkant a tehetségkutatóban. Az ifjú énekes édesapja büszkesége már a felvezető pillanatokban érződött, hiszen Lali nemcsak örökölte az éneklés iránti szenvedélyt, de a tehetsége is egyértelmű.

Hatalmasat énekelt a Megasztárban Kökény Attila fia

A Megasztár színpadán Kökény Attila fia, Lali

Nem is kérdezett meg engem. Bejelentette, hogy ő jelentkezett a Megasztárba. Most nyilván nem mondhattam azt, hogy nem örülök, persze, hogy örültem. Nem kérte ki a véleményemet, magától jött neki ez az ötlet. Nyilván örülünk neki, mert 15 éve én is ott voltam, és nekem is óriási segítség volt a Megasztár, úgyhogy remélem, neki is meghozza a Jóisten a szerencsét

– mesélte Kökény Attila a nagy nap előtt a Ripostnak.

A fiatal énekes produkciója végül sikeresnek bizonyult: Kökény Attila fia továbbjutott, és Curtis csapatába került.



