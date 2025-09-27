A Megasztár műsorvezetője bevallotta: most nem fér bele egy komoly kapcsolat

Szépréthy Rolandnak nincs ideje ismerkedni. A Megasztár műsorvezetője egyedül van, mióta szakított Mihályfi Lucával.
A Megasztár szombat esténként Szépréthy Roland vezetésével folytatódik, ahol Ördög Nóra oldalán próbálja ki magát az embert próbáló feladatokban. Bár sokan a nagyszájú link alakot látják benne, a közönség nem is sejti, mi rejtőzik a felszín mögött. Szépréthy Roland a Borsnak gyerekkoráról, érzéseiről és szerelmi életéről is mesélt.
„Nem nagyon jut idő a szórakozásra…” – ismerte el, majd a legutóbbi párkapcsolatáról szólva hozzátette:
Fuh. Az nyilvános volt még… Akkor volt utoljára párkapcsolatom. Félévig tartott durván, inkább négy-öt hónap
– utalt Szépréthy Roland Mihályfi Luca iránti érzéseire, amelynek már lassan egy éve vége.
A kapcsolat végéről Szépréthy Roland így nyilatkozott:
Jó kérdés. Az a legtisztább, ha ez köztünk marad, hogy hogy lett vége. Nem szívesen beszélnék erről. Nagyon szép és nagyon intenzív kapcsolat volt. Szerelmes voltam. Nagyon szép lány. Belülről is nagyon jó lélek, aranyos, kedves. Ő most kapcsolatban van, megtalálta az igazit, ennek örülni kell. Nagyon szépen váltunk el, nem volt vitatkozás. Azóta nem beszéltünk, de ez természetes
