A Megasztár műsorvezetője bevallotta: most nem fér bele egy komoly kapcsolat

A Megasztár szombat esténként Szépréthy Roland vezetésével folytatódik, ahol Ördög Nóra oldalán próbálja ki magát az embert próbáló feladatokban. Bár sokan a nagyszájú link alakot látják benne, a közönség nem is sejti, mi rejtőzik a felszín mögött. Szépréthy Roland a Borsnak gyerekkoráról, érzéseiről és szerelmi életéről is mesélt.

A Megasztár műsorvezetője fülig szerelmes volt Fotó: TV2

„Nem nagyon jut idő a szórakozásra…” – ismerte el, majd a legutóbbi párkapcsolatáról szólva hozzátette:

Fuh. Az nyilvános volt még… Akkor volt utoljára párkapcsolatom. Félévig tartott durván, inkább négy-öt hónap

– utalt Szépréthy Roland Mihályfi Luca iránti érzéseire, amelynek már lassan egy éve vége.

A kapcsolat végéről Szépréthy Roland így nyilatkozott:

Jó kérdés. Az a legtisztább, ha ez köztünk marad, hogy hogy lett vége. Nem szívesen beszélnék erről. Nagyon szép és nagyon intenzív kapcsolat volt. Szerelmes voltam. Nagyon szép lány. Belülről is nagyon jó lélek, aranyos, kedves. Ő most kapcsolatban van, megtalálta az igazit, ennek örülni kell. Nagyon szépen váltunk el, nem volt vitatkozás. Azóta nem beszéltünk, de ez természetes

