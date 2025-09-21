Hoppá! Az Ázsia Expressz sztárja is szerencsét próbál a Megasztárban?!

A Megasztárba civil énekesjelölteket várnak. Persze van, akinek már van zenei múltja, akár zenekara is, de bőven akadnak, akik számára ez idáig leginkább csak titkos hobbi volt az éneklés. Most mégis egy már széles körben ismert, befutott énekesnő, Sofi érkezik a válogatóra. De miért jött az Ázsia Expressz szereplője a Megasztárba?!

Az Ázsia Expressz szereplője, Sofi is megjelent a Megasztár meghallgatásán: barátnőjét, Tóth Kiarát kísérte (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplője kíséri a Megasztárost

Sofi jó ismerősként öleli meg Ördög Nórát, akivel az Ázsia Expressz forgatásán hosszú időt töltött együtt. Hamar tisztázza, valójában csak kísérőként van jelen, és 25 éves barátnőjét, Tóth Kiarát kísérte el, aki bemutatkozójában elmondja:

„A zene számomra a mindent jelenti. Nem tudnám elképzelni nélküle az életemet. Sofi pedig az egyik legközelebbi barátnőm. Igazából a zenén keresztül ismerkedtünk meg. Imádja a hangomat. Tervben van, hogy csinálunk egy közös dalt is” – árulta el Kiara, akit párja is elkísért, aki szintén járatos a zenei világban. Így fogalmaz:

„Maxi vagyok, zenei producer és előadó… és Kiara párja. Szerintem neki a határ a csillagos ég, bármeddig menetelhet, meg is nyerheti.”

Sofi is hozzáette: szerinte is fix a továbbjutás.

Kiara szerényen elismerte:

Az a célom a Megasztárral, hogy minél több ember megismerjen. Nyilván jó lenne megnyerni, de maradok a realitás talaján, menetelek, amíg lehet...

Tóth Kiara lenyűgözi a zsűrit, Curtis és Erika alaposan hajba is kap miatta (Fotó: TV2)

Kirobban a balhé a Megasztárban

A csinos nő már akkor megnyeri a zsűrit, mikor besétál eléjük a színpadra, Marics Peti pedig felvillanyozva mondja:

„Te is TikTok-ozgatsz! Én már láttalak ott!”

Kiara végül négy igennel jut tovább, de ezután jön a nehéz rész, a zsűri borzasztóan összeveszik rajta, különösen Herceg Erika és Curtis ugrik egymás torkának, percekig érvelnek, míg végül Kiarára bízzák a döntést, aki Curtis mellett teszi le a voksát. Herceg Erika összeomlik, rosszul viseli, hogy sok versenyző nem ismeri a munkásságát, így nem feltétlenül őt választják mesterként. A vita tovább eszkalálódik, majd Tóth Gabi, Marics és Curtis is kivonul a stúdióból.