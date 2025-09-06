RETRO RÁDIÓ

Pofátlanság netovábbja: Curtisnek kellett helyretennie a bunkó Megasztár versenyzőt - Videó

Mindenkit kiakasztott a fiatal fiú a Megasztárban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 21:41
Megasztár Tóth Gabi Curtis

Elindult a Megasztár, és ahogy az várható volt, olyanok is szerencsét próbáltak, akik nem éppen a tehetségükkel tűnnek ki a tömegből. Ilyen volt a 18 éves Gulya Levente is, aki hobbi szinten rappel, és még táncoslányokat is hozott magával a válogatóra – csak az a baj, hogy egy kellemetlen, bunkó attitűd is társult a produkcióhoz.

Alig lehetett érteni, amit Gulya Levente mond, és amikor ezt szóvá tették, negatív jelzővel illette az egyik zsűritagot, Tóth Gabit. Curtis volt az, aki rendet teremtett és rászólt a srácra, hogy álljon le, vegyen vissza és kezdje újra. Sajnos a megismerkedés második esélyével sem tudott élni a fiatal rapper, ugyanis továbbra is antipatikus volt, ráadásul olyan pocsékul rappelt, hogy szinte mindenki kinevette – de ez nem zavarta, hiszen saját magának tetszett a produkciója.

Miután elküldték őt, a váróteremben is balhézott, levette a pólóját és összetörte a berendezést, ráadásul még a riasztó is megszólalt miatta. Végül a biztonságiak vezették ki őt.

 

