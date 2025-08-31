„Nagyon szeretlek!” – megható sorokkal köszöntötte felesége Curtist, mialatt megmutatta a legelsőt

Először ünneplik ezt a napot férj-feleségként.
A mai napon ünnepli a születésnapját Széki Attila, ismertebb nevén Curtis. A rapper a közelmúltban vette feleségül a szerelmét, Barnai Juditot, avagy Judie-t, aki elsőként sietett felköszönteni őt a közösségi oldalán.
Életem szerelme, legyek én az első, aki felköszönt Téged, az első képünkkel, amit kiraktunk, több mint 5 évvel ezelőtt -> ma pedig, ahol tartunk, FÉRJ&FELESÉGKÉNT. Még nagyon sok együtt töltött születésnapot kívánok, a Jó Isten Éltessen nagyon sokáig! Nagyon szeretlek!
– írta Judie az Instagram-oldalán, az említett közös fotók kíséretében, mialatt a kommentszekcióban a rajongók is még sok boldog születésnapot kívántak a rappernek.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.