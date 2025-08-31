RETRO RÁDIÓ

„Nagyon szeretlek!” – megható sorokkal köszöntötte felesége Curtist, mialatt megmutatta a legelsőt

Először ünneplik ezt a napot férj-feleségként.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 13:45
A mai napon ünnepli a születésnapját Széki Attila, ismertebb nevén Curtis. A rapper a közelmúltban vette feleségül a szerelmét, Barnai Juditot, avagy Judie-t, aki elsőként sietett felköszönteni őt a közösségi oldalán.

Curtis Judie
Megható sorokkal köszöntötte a felesége Curtist / Fotó: Instagram

Így köszöntötte fel a felesége Curtist

Életem szerelme, legyek én az első, aki felköszönt Téged, az első képünkkel, amit kiraktunk, több mint 5 évvel ezelőtt -> ma pedig, ahol tartunk, FÉRJ&FELESÉGKÉNT. Még nagyon sok együtt töltött születésnapot kívánok, a Jó Isten Éltessen nagyon sokáig! Nagyon szeretlek!

– írta Judie az Instagram-oldalán, az említett közös fotók kíséretében, mialatt a kommentszekcióban a rajongók is még sok boldog születésnapot kívántak a rappernek.

 

 

