„Nagyon szeretlek!” – megható sorokkal köszöntötte felesége Curtist, mialatt megmutatta a legelsőt

A mai napon ünnepli a születésnapját Széki Attila, ismertebb nevén Curtis. A rapper a közelmúltban vette feleségül a szerelmét, Barnai Juditot, avagy Judie-t, aki elsőként sietett felköszönteni őt a közösségi oldalán.

Megható sorokkal köszöntötte a felesége Curtist / Fotó: Instagram

Így köszöntötte fel a felesége Curtist

Életem szerelme, legyek én az első, aki felköszönt Téged, az első képünkkel, amit kiraktunk, több mint 5 évvel ezelőtt -> ma pedig, ahol tartunk, FÉRJ&FELESÉGKÉNT. Még nagyon sok együtt töltött születésnapot kívánok, a Jó Isten Éltessen nagyon sokáig! Nagyon szeretlek!

– írta Judie az Instagram-oldalán, az említett közös fotók kíséretében, mialatt a kommentszekcióban a rajongók is még sok boldog születésnapot kívántak a rappernek.