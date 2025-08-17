Ilyen volt a hét a Metropolon: Curtis esküvője és Michael Jackson fia tarolt az olvasóinknál

Összegyűjtöttük a hét öt legolvasottabb cikkét, amelyek meghatározták az online tér hangulatát. Az újpesti rapper esküvője, a megható gratulációk és a családbővítés híre mindenkit lázba hozott. Emellett világsztárok gyerekkori titkai és egy magyar film történelmi sikere is bekerült a legnagyobb kedvencek közé. Nosztalgiánkat kezdjük hát az arany-, ezüst- és bronzérmeket is behúzó Curtisszel.

Curtis és Judie a boldogító igenek után (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis és Judie összeházasodtak!

Curtis (Széki Attila) és Judie (Barnai Judit) titokban kötötték össze életüket 2025. augusztus 11-én az újpesti polgármesteri hivatalban. A ceremónia meghitt, mégis laza volt: Curtist bátyja, Tibor, Judie-t pedig édesanyja kísérte az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket nem más, mint Curtis fia, Doncsi vitte. A tanúk a pár barátai voltak.

A legnagyobb titokban házasodtak össze (Fotó: Bors/Bánkúti Sándor)

Balázs Andi megható sorokat közölt Curtis esküvőjéről

Balázs Andi, a pár közeli barátja, Instagram-posztban ünnepelte Curtis és Judie esküvőjét. Megírta, hogy ötször sírt összesen, természetesen a legjobban az „igen” hallatán. Nagy meglepetésre a csokordobásnál az ő kezébe pottyant a csokor – így a sírást a hangos nevetés váltotta fel. Posztjára Judie hozzászólásában így reagált: „Szeretünk.”

Lassan nagycsaládosok lesznek (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis máris bejelentette: bővül a család!

Alig házasodtak össze, máris új taggal gyarapodik a család: érkezett ugyanis egy másik kiskutya, ugyanattól az anyukától, mint Tupac, így ő lesz a féltestvére. Judie mosolyogva tette hozzá, hogy

Bővülünk még egy szőrös gyerekkel.

A hét másik nagy eseményéhez kötődően elárulta, hogy házassági nászútról egyelőre nincs szó: Judie alapozni kezdett, Curtis pedig még augusztusban koncertezik – a nászút inkább jövőre Amerikában várható.

Magyarázatot nyert egy régi rejtély (Fotó: Facebook)

Michael Jackson fia kitálalt

Prince Jackson, Michael Jackson legidősebb fia, aki jelenleg 28 éves, felidézte, hogy gyerekkorukban az apjuk igyekezett távol tartani őket a rivaldafénytől – ezért is takarták le a fejüket nyilvános megjelenéseknél. Ő akkoriban ezt normálisnak gondolta, de később ráébredt, mennyire nem az. Elárulta, hogy tinédzserként eldöntötte, ő felnőttként normális életre vágyik, s bár érdekelte a zene is, inkább a filmgyártásban, rendezésben találta meg magát.