Balázs Andi megható sorokat közölt Curtis esküvőjéről

Balázs Andi megható sorokat posztol közeli barátai, Curtis és feleségének Judie esküvőjéről. A páros ugyanis már kimondta a boldogító igent, ahol a színésznő is jelen volt.

Curtis és Judie a legnagyobb titokban háasodtak össze Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

„Ma az én szép barátaim összeházasodtak

Mondták, hogy igen meg igen és én 5-ször sírtam.

Aztán fotózkodtunk ahol megint sírtam.

Majd Mrs. Széki eldobta a csokrot én meg elkaptam. Ezen pedig ordítva röhögtünk.

Sok boldogságot Drágáim!

Szeretlek Titeket!” - írta a bejegyzésében Andi, mire hozzászólásban a Judie, aki most már hivatalosan Curtis felesége annyit írt: „Szeretünk”

Az esküvő titokban került megrendezésre, hűen Curtishez, csak is az újpesti IV.kerületi Polgármesteri Hivatalban. A Bors jelen volt a nagy napon, ahol exkluzív fotókat készítettek a nagy napról. A Bors így számolt be a nagy napról: „A ceremónia, ígéretükhöz híven meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtis-t legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt.”

Curtis és felesége 5 éve alkotnak egy párt, eljegyzésük hatalmas hírként érkezett. A pár vitathatatlanul boldog, így hát nem is csoda, hogy minél előbb hivatalosan is összeakarták kötni az életüket.