"Végre jó emberek között vagyok" - Tóth Gabi videójától mindenkinek tátva maradt a szája

Tóth Gabit az utóbbi években rengeteg támadás érte, de közben folyamatosan nőtt a rajongótábora is, hiszen számtalan igazságtalan beszólást kap az internetes trolloktól. Megosztó személyiségnek számít, de abban mindenki egyetért, hogy elképesztően tehetséges, és ő az ország egyik legjobb énekesnője.

Tóth Gabi / Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi most egy különleges utazáson vesz részt, ugyanis ellátogatott szerelmével, Papp Máté Bencével Székelyföldre, ahol saját elmondása szerint jó emberek között van, akik ráadásul még biztatták is őt arra, hogy énekeljen egyet – az énekesnő előadása pedig egyenesen káprázatos volt, nem győzték dicsérni őt a kommentszekcióban.

Amikor híres adatközlők megkérnek, hogy én is énekeljek egy kesergőt és zavarba jövök. De ők cs biztattak szeretettel! Végre jó emberek között vagyok, akiket nem érdekelnek se hírek, se hírnév. Hálás vagyok, hogy emberként lehettem ott velük! Velük, akik nyomot hagytak

– írta Tóth Gabi az alább megtekinthető videóhoz.