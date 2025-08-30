„Újabb bizonyíték" - Tóth Gabi szívhez szóló üzenetet tett közzé

Romantikus vallomással árulta el az énekesnő rajongóinak, mennyire boldog.
Tóth Gabi Horvátországból, Rovinjból osztott meg közös képet párjával, Papp Mátéval amelyhez egy szívhez szóló vallomást is írt.
Az énekesnő a közös fotó alá egy hosszú, érzelmes üzenetet írt, amelyben arról vallott, mennyit jelent számára a kapcsolatuk.
Veled kizárok minden sötétséget, mert a jelenlétedben csak szépség és szeretet létezik. Ez a nyaralás több volt, mint egy utazás – újabb bizonyítéka annak, hogy melletted minden könnyebbnek, ragyogóbbnak és teljesebbnek tűnik. Te vagy a legnagyobb ajándékom
- írta az énekesnő az Instagramon.
