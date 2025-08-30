RETRO RÁDIÓ

„Újabb bizonyíték" - Tóth Gabi szívhez szóló üzenetet tett közzé

Romantikus vallomással árulta el az énekesnő rajongóinak, mennyire boldog.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 15:11
Horvátország Papp Máté Rovinj Tóth Gabi

Tóth Gabi Horvátországból, Rovinjból osztott meg közös képet párjával, Papp Mátéval amelyhez egy szívhez szóló vallomást is írt.

Tóth Gabi sugárzik a boldogságtól
Tóth Gabi sugárzik a boldogságtól Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi megható, szerelmes vallomással jelentkezett a tengerpartról

Az énekesnő a közös fotó alá egy hosszú, érzelmes üzenetet írt, amelyben arról vallott, mennyit jelent számára a kapcsolatuk.

Veled kizárok minden sötétséget, mert a jelenlétedben csak szépség és szeretet létezik. Ez a nyaralás több volt, mint egy utazás – újabb bizonyítéka annak, hogy melletted minden könnyebbnek, ragyogóbbnak és teljesebbnek tűnik. Te vagy a legnagyobb ajándékom

- írta az énekesnő az Instagramon.

 

