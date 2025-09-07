Balhé a Megasztárban, a zsűri is teljesen lefagyott: Marics Petiék nem tudták leküldeni a színpadról a versenyzőt

Szombat este elstartolt a tehetségkutató új évada, ahol már az első epizódban dúskálhattunk a vicces és megható pillanatokban. Marics Peti szíve megesett a Megasztár egyik versenyzőjén, akit gyakorlatilag kitessékelni sem tudtak a stúdióból.
Őrületes erővel robbant a képernyőn a Megasztár új évada, ahol Marics Peti az egyetlen zsűritag, aki a tavalyi szériából megmaradt.
A tehetségkutatók már-már jól ismert eleme nem csupán megtalálni azt a kivételes adottságú hangot, aki az év előadója lehet, hanem szórakoztatni is a nézőket, amelynek része, hogy a válogatók alatt olyan jelentkezők produkcióit is a nagyérdemű elé tárják, akiknek közük nincs a színpadhoz, valamiért mégis azt gondolják, hogy ott a helyük, klasszul megnevettetve ezzel a közönséget.
A Megasztár műsorvezetői már fel vannak készülve az ilyen esetekre, de tény, hogy egy-egy delikvenshez óriási türelem kell. Így esett az eset az első előválogató idején is, amikor egy hölgy önbizalomtól telve, hegedűvel és szintetizátorral érkezett, majd teljes átéléssel kezdett neki a produkciónak. Pechére azonban sem énekelni, sem hegedülni, sem zongorázni nem tudott rendesen, ráadásul Marics Peti is emlékezett rá még az előző évadból, ahol szintén nagyot alakított.
A nő láthatóan nem akarta tudomásul venni sem azt, hogy leintik, sem Tóth Gabi véleményét, sem azt, hogy egyre erélyesebben próbálnak elköszönni tőle és távozásra bírni őt, ez azonban nagyobb kihívásnak bizonyult, mint azt elsőre hitték. A kifejezetten kellemetlen, hosszas huzavona után Marics Peti szíve végül megesett a versenyzőn, arra azonban nem számított, hogy Herceg Erika ezek után szintén ad neki egy igen szavazatot, középdöntőbe juttatva ezzel a tehetségtelen jelöltet.
Az érintett jelentkező a történtek után még mindig nem akart távozni a stúdióból, pedig Peti már személyesen lépett oda hozzá, hogy kitessékelje. A nő azonban ekkor azt nem akarta tudomásul venni, hogy továbbjutott: hitetlenkedve kérdezett vissza többször is, mintha ő maga sem tudta volna eldönteni, hogy ez most csak egy rossz vicc, vagy tényleg a valóság. Végül aztán, nagy nehezen sikerült megválni tőle, de Ördög Nóra és Szépréthy Roli sem úszta meg, hogy néhány jó szóval ne biztassák őt a visszatérésre. Egy biztos, akár komolyan gondolta, akár nem, a középdöntőben visszatér!
