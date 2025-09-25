Ázsia Expressz: Ördög Nóra kimondta, a producerek is csak pislogtak

Ördög Nóra évről évre kér valami olyasmit az Ázsia Expressz párosaitól, aminek a teljesítéséhez jócskán kell kurázsi, szerencse, türelem és arcátlanság is. Elég, ha felidézzük a 2023-as évadot, amikor a műsorvezető extrém kívánságlistájának tetején egy élő sas szerepelt. Nóri ezt abban a biztos tudatban kérte, hogy senki, még csak meg sem próbálkozik a beszerzésével. Annál nagyobb volt a meglepettsége, amikor Alekosz és Varsányi Réka befutottak hozzá a termetes madárral. Ördög Nóra idén is magasra tette a lécet. A negyedik hajsza előtti napon úgy döntött, hogy megkavarja kicsit a befutó sorrendjét egy plusz- feladattal. Arra kérte a hozzá érkező játékosokat, hogy a magukkal hozott téglákat cseréljék el értékes és kevésbé értékes ajándékokra. A kívánságlistája élére pedig felírt egy motorbiciklit.

Ördög Nórából kitört a nevetés, amikor az Ázsia Expressz forgatásán meglátta a két érkező párost

Az Ázsia Expressz műsorvezetője csak viccelt, de…

És, hogy mi történt? Nos Curtis és Judie, illetve a Bódi tesók is megugrották a feladatot. Ördög Nóra erről a nap végén a biztos hajszázók ismertetésekor tájékoztatta az elcsigázott csapatot. Elsőként kihirdette a napgyőztes párost, majd Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára átvették az ezért járó első medáljukat. Ők egyébként elsőként érkeztek a műsorvezetőhöz, akinek rengeteg aranyhalat, egy ruhát és egy parfümöt vittek ajándékba. Ördög Nóra ezután ismertette a mezőny végén befutó párosok eredményeit. „Az a nagy kérdés, hogy a mezőny alsó felében, hogy alakult a sorrend. Volt két pár, akik nagyon lemaradtak a többiektől és ezt ők is tudják. Ők egész nap szórakoztatták egymást a fekete zászlóval. Viszont a tégla csereberélés nem várt fordulatot hozott.”

Ugyanis valaki egy csereberével megszerezett motorral érkezett hozzám. Pedig esküszöm, poénból írtam a listára!

„Egyáltalán nem gondoltam, hogy bárkinek sikerülhet ezt a bravúrt végrehajtani” – vallott színt az Ázsia Expressz műsorvezetője, majd elárulta, hogy Curtis és Judie érkeztek meg hozzá egy robogóval.

„Egyetlen másik nemzet sem hozott motorbiciklit”

Ezzel azonban nem volt vége a meglepetések sorának. Ördög Nórának ugyanis akadt még egy bejelenteni valója. „Nem gondolnám, hogy ezt überelni lehet. A magyar leleményesség ennyire jól működik Indonéziában, hogy tégláért el lehet kötni egy robogót. Ez komoly teljesítmény. De mondok még jobbat! A Bódi tesók is motorbiciklire cserélték a téglákat. Ezen, még a sokat látott Ázsia Expressz producerek is csak pislogtak, mert egyetlen másik nemzet sem hozott motorbiciklit” – tárta szét a karját a műsorvezető. Curtis és Judie a bravúrral egyébként megmenekültek a biztos hajszától és az is kiderült, hogy Németh Kristóf és Lakatos Levente végeztek az utolsó helyen, így ők biztosan futnak majd a pénteki napon. A Bódi tesókon viszont nem segített az a bizonyos magyar lelemény. Ők az Ungvári Miklós–Fodor Rajmund párossal holtversenyben az utolsó előtti posztpozícióban zárták a napot. Így a sorsuk a védett páros kezébe került. Tallós Rita és Barbinek Paula pedig úgy döntöttek, hogy Hunort és Megyert küldik csatába.