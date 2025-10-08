Megasztár: Tóth Abigél elárulta, melyik zsűritagot választaná mesternek

Tóth Abigél a Megasztár 7. évadában tűnt fel, és azonnal kenyérre kente a zsűrit és a közönséget. Elképesztő tehetségéről adott számot hétről hétre a sepsiszentgyörgyi lány, aki most már az első saját koncertjére készül november 7-én az Akváriumban. Erről mesélt a Metropolnak, és azt is elárulta, hogy ha a tehetségkutató idei évadában indult volna, melyik zsűritagot választja mesteréül.

A Megasztáros Tóth Abigél koncertre készül, az idei Megasztárról is beszélt (Fotó: Instagram/Tóth Abigél)

A Megasztár felfedezettje döntött

Tóth Abigél már a válogatón meggyőzte az akkor még öttagú zsűrit. Idén már más a felállás, a Megasztár 2025-ös évadában négyen döntenek a versenyzők sorsáról: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis – akik egyben mesterek is, akik saját csapatot alakítanak ki a következő hetek adásaiban. Abigél elárulta, melyikőjüket választaná, s arról is beszélt, hogy voltak ismerős arcok a válogatókon.

„Figyelemmel követem a Megasztár idei évadát, több ismerősöm is volt a válogatókon. Egyikük, PYFU fel is fog lépni majd a koncertemen” – büszkélkedett el az énekesnő a Metropolnak nyilatkozva, majd hozzátette: a fellépésén olyan befutott énekesnők is mikrofont ragadnak majd, mint Nagy Bogi vagy Blansch.

„Hogyha ebben az évadban indultam volna, és tovább juttatnak, és választhattam volna közülük… Marics Petit választottam volna mesternek! Benne megvan az az energia a színpadon, amit érdemes eltanulni, én is alkalmazom” – ismerte el Abigél.

Tóth Abigél első nagykoncertjére készül

A Megasztár versenyzője hamarosan egy tekintélyes színpadon, az Akváriumban lép fel.

„Egy hónap múlva lesz az első saját koncertem, ahol biztosan eléneklem majd a Rabmadarat, ami január óta az egyik leghallgatottabb magyar nyelvű dal a hazai rádiókban. Izgulok kicsit, de annyi mindenre kell most figyelnem, magánélet, munka, hogy egyelőre nem is jut időm ezen aggódni” – mondta Abigél. Majd hozzátette:

„Közösségi médiás tartalmakkal foglalkozom. A sajátjaimmal, és másoknak is segítek tartalomgyártásban, akár szerepléssel, vagy a háttérmunkával. Ez jó tanulási, fejlődési folyamat a későbbiekre” – nyugtázta az énekesnő.