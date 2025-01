A Megasztár legnagyobb nyertesének vallomása: „Szakítottunk, ilyen az én szerencsém"

Tóth Abigél Megasztáros szereplése már így is sikersztori, és még csak most jön a java. Ugyan negyedik helyen végzett, mégis mondhatni ő a Megasztár 7. évadának egyik legnagyobb nyertese. Már a műsor alatt dalt írtak neki, a Rabmadár pedig rögtön elnyerte a hallgatók tetszését. Abigél megígérte, érkeznek még saját dalok, amikkel mindenképp számára fontos érzéseket akar feldolgozni, a szerelem kérdése pedig örök napirendi pont nála: most is épp egy változás állt be a magánéletében…

Tóth Abigél Megasztáros menetelése a negyedik helyig tartott, de nem keseredett el, sőt, megígérte, hamarosan új saját dalai jelennek meg (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár tehetsége: „Világ életemben úgy éreztem, hogy fura vagyok”

„Akik írták nekem a Rabmadárt, nagyon eltalálták, ez a dal teljes mértékben én vagyok: mindig egy kalitkában éreztem magam, ki akartam szabadulni. Ez egy olyan kalitka, aminek nyitva van az ajtaja, és mégis fogom a rácsot, hogy: de engedj ki! Hál’ Istennek, ahogy a dalban, úgy az életben is kijutottam a kalitkából” – mesélte mosolyogva az M2 Petőfi TV műsorában a sepsiszentgyörgyi lány, a dal kapcsán pedig még megvallotta:

„Világ életemben úgy éreztem, hogy fura vagyok. De rájöttem a Megasztár alatt, és mióta Budapesten vagyok, hogy nem én vagyok a fura: mindenki másmilyen. Otthon mindig úgy éreztem, hogy kilógok a sorból, mindig más elképzeléseim voltam, mint a többieknek. Aztán megérkeztem ide, ezek az emberek közé, és rájöttem, hogy húha: tényleg nem vagyok fura, csak rossz helyen voltam” – fejtegette jókedvűen a feltörekvő énekesnő. Tóth Abigél származása persze büszkeséggel tölti el, mégis úgy érzi, itt, a fővárosban nyílnak ki igazán neki a kapuk, és itt lehet igazán önmaga.

A szerelmben egyelőre nem szerencsés Tóth Abigél (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Abigél szakításról vallott

Abigél számos fellépést tudhat már most a háta mögött, és új dalokra is készül.

„Mindenképp olyan dalokat szeretnék, amik érzelmeket írnak le. Akár egy szerelmi csalódás, akár egy nagyon boldog pillanat. Egy olyan érzelem, ami én vagyok” – fejtegette, aminek kapcsán felmerült, hogy a műsor alatt a szerelem is rátalált… Ahogy az korábban kiderült: Tóth Abigél párja a műsor egyik háttértáncosa lett. Azóta nem sok hír volt róluk, a fiatal énekesnő pedig most meglepő kijelentést tett a kapcsolatukról: