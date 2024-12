Így ölelte sírva az anyukáját Tóth Abigél a nehéz pillanatban

Tóth Abigél gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arathat a Megasztár 2024-es évadában. Már a válogatón meggyőzte a zsűrit a tehetségéről, most vasárnap pedig már a döntőben énekelhet. A magánéletéről mindez nem mondható el. Azonban a nehéz időkben a szüleire mindenképpen számíthat.

Könnyeivel küszködve ölelte a szüleit a Megasztár színfalai mögött Tóth Abigél (Fotó: Markovics Gábor)

Könnyek a Megasztárban

A sepsiszentgyörgyi tehetséges lány szívének egy nagyon fontos szerzeményt adott elő vasárnap. Cserháti Zsuzsa: Egy elfelejtett dal című örökzöldjét énekelte el a Megasztár színpadán. A produkció könnyekig hatotta a közönséget, még Marics Peti sem palástolta az érzéseit. Abigél még az értékelés előtt, zokogva elárulta: ezt most csak és kizárólag az évekkel elhunyt, hőn szeretett nagymamájának címezte. Az érzelmek még a színfalak mögött, a szünetben is tomboltak, a Metropol megható pillanatot kapott lencsevégre: Abigél sírva ölelte édesanyját az emlékek hatása alatt.

Olyan érzelmek szabadultak fel, amit talán Abigél sem gondolt volna, még az élő show szünetében is könnyeivel küzdött (Fotó: Markovics Gábor)

Egyoldalú barátságok és szerelmi csalódás

Abigél már korábban is beszélt arról, hogy a nehéz időkben mindig számíthatott a szüleire. Erre pedig volt is példa a közelmúltban, a 21 éves lánynak már most bőven jutott szívfájdalom.

A műsorban debütált első saját, neki írt dalával, a Rabmadár című szerzeménnyel kapcsolatban a Borsnak korábban azt mondta:

„Ez a dal teljes mértékben én vagyok. Amikor Budapestre költöztem, akkor jöttem rá, hogy mennyi olyan »barát« vett körül, akik valójában csak kihasználtak érzelmileg, ám visszafelé nem kaptam meg ugyanazt az odafigyelést. Semmilyen kapcsolatban nem leszek többé alárendelt, nem leszek rabmadár” – szögezte le Abigél, aki nemcsak baráti, de szerelmi kapcsolatokban is megtapasztalta ezt az érzést. A Megasztár döntőse korábban arról nyilatkozott, hogy bántalmazó kapcsolatban élt, akkori barátja többször megcsalta és kutyába sem vette, míg ő minden szeretetével igyekezett menteni a szerelmüket, mindhiába.

Ezután nyár végén ugyan újra rátalált a szerelem, néhány hete pontot tett a kapcsolat végére:

„Nagyon érződött, hogy még csak 20 éves, olyan, mint egy nagy gyerek. Maximálisan megértem, hogy belegondolni sem tud, mi történik itt velem a Megasztár miatt, és mennyire elfoglalt egy napom. Azt egyre kevésbé viseltem jól, hogy folyamatosan azon problémázik, nem tud elérni, nem tudok vele telefonon állandóan kapcsolatban lenni" – sorolta Abigél, aki leszögezte, sosem titkolta: neki jelen pillanatban a karrierje a legfontosabb, ha pedig ezt a párja nem tudja elfogadni, nincs jövője a kapcsolatnak…