Döbbenet a stúdióban: ők búcsúztak a Megasztártól

A Megasztár versenyzői már az első élő adás alatt is fantasztikus hangulatot teremtettek. Ám ezt a másodikban tudták még hova fokozni, és ismét elkápráztatták a nézőket.

Véget ért a Megasztár második élő showja, mutatjuk kik búcsúztak a versenyzők Fotó: MATE KRISZTIAN

Ezúttal is mindenki nagyszerű teljesítményt nyújtott. Azonban mind a 10 versenyző nem juthat tovább, így a műsor végén most is búcsúzni kellett, ezúttal kettőtől.

A második élő adás végén hárman kerültek a veszélyzónába, Jánoki Márió, Kökény Lali, Bura Connie, a nézők közülük pedig csak egyet menthettek meg. A Megasztártól végül két versenyző Bura Connie és Jánoki Márió búcsúzott.