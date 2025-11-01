Döbbenet a stúdióban: ők búcsúztak a Megasztártól
Sajnos számokra véget ért a verseny.
A Megasztár versenyzői már az első élő adás alatt is fantasztikus hangulatot teremtettek. Ám ezt a másodikban tudták még hova fokozni, és ismét elkápráztatták a nézőket.
Ezúttal is mindenki nagyszerű teljesítményt nyújtott. Azonban mind a 10 versenyző nem juthat tovább, így a műsor végén most is búcsúzni kellett, ezúttal kettőtől.
A második élő adás végén hárman kerültek a veszélyzónába, Jánoki Márió, Kökény Lali, Bura Connie, a nézők közülük pedig csak egyet menthettek meg. A Megasztártól végül két versenyző Bura Connie és Jánoki Márió búcsúzott.
