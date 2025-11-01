RETRO RÁDIÓ

Döbbenet a stúdióban: ők búcsúztak a Megasztártól

Sajnos számokra véget ért a verseny.

Létrehozva: 2025.11.01.
Létrehozva: 2025.11.01.
Módosítva: 2025.11.01.
Megasztár

A Megasztár versenyzői már az első élő adás alatt is fantasztikus hangulatot teremtettek. Ám ezt a másodikban tudták még hova fokozni, és ismét elkápráztatták a nézőket.

Véget ért a Megasztár második élő showja, mutatjuk kik búcsúztak a versenyzők Fotó: MATE KRISZTIAN

Ezúttal is mindenki nagyszerű teljesítményt nyújtott. Azonban mind a 10 versenyző nem juthat tovább, így a műsor végén most is búcsúzni kellett, ezúttal kettőtől.

A második élő adás végén hárman kerültek a veszélyzónába, Jánoki Márió, Kökény Lali, Bura Connie, a nézők közülük pedig csak egyet menthettek meg. A Megasztártól végül két versenyző Bura Connie és Jánoki Márió búcsúzott.

 

