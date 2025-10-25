Erre senki sem számított: ők a Megasztár első kiesői

Október 25-én, szombat este az első élő show-jával jelentkezett a TV2 tehetségkutatója, a Megasztár. Az elmúlt hetekben a zsűritagok összesen három-három versenyzőt válogattak össze, egy vigaszágassal kiegészülve, így a ma esti adásba 13-an jutottak be.

Ők távoztak elsőnek a Megasztárból / Fotó: Markovics Gábor

Az este során a versenyzők egymás után bizonyították a tehetségüket, és azt, hogy kiérdemelték a továbbjutást. Végül azonban hármójuknak távoznia kellett.

A Megasztár első kiesői

Az első kör végén biztos továbbjutó lett Bíró Csongor, Lengyel Johanna és Kökény Lali.

A második körös szavazás végén Németh Bea, P.Y.F.U., Jánoki Márió, Ádám Attila, Szabó Kamilla Lilla, valamint Kedl Olívia jutott tovább a második élő showba, így veszélyzónába került Balogh Krisztofer, Frank Annamari, avagy Anami, Balogh Rikárdó és Bura Connie.

Végül Anami és Rikárdó búcsúzott, a nézők szavazatai alapján. Ezt követően a zsűri nem tudott dönteni, így a nézők döntése alapján Balogh Krisztofer búcsúzott harmadikként.