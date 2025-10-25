Megható: így szurkolnak családtagjai Kökény Lalinak
Így támogatják szerettei a Megasztárban.
Szombat este az első élő show-val tért vissza a tévé képernyőjére a Megasztár. A legújabb adásban 13 versenyző bizonyítja a tehetéségét a zsűri és persze, a közönség előtt is, ám a végén három énekesnek távoznia kell. Curtis csapatát erősíti Kökény Lali, Kökény Attila fia, akit a szerettei is elkísértek az élő show-ba.
Kökény Lalit az édesanyja, a menyasszonya és a testvére kísérte el, akik plakáttal és egyenpólókkal fejezték ki a támogatásukat.
Ezzel a produkcióval állt színpadra Kökény Lali
