Megható: így szurkolnak családtagjai Kökény Lalinak

Szombat este az első élő show-val tért vissza a tévé képernyőjére a Megasztár. A legújabb adásban 13 versenyző bizonyítja a tehetéségét a zsűri és persze, a közönség előtt is, ám a végén három énekesnek távoznia kell. Curtis csapatát erősíti Kökény Lali, Kökény Attila fia, akit a szerettei is elkísértek az élő show-ba.

Így drukkolnak a szerettei Kökény Lalinak / Fotó: Markovics Gábor

Kökény Lalit az édesanyja, a menyasszonya és a testvére kísérte el, akik plakáttal és egyenpólókkal fejezték ki a támogatásukat.

Ezzel a produkcióval állt színpadra Kökény Lali