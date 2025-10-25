RETRO RÁDIÓ

Megható: így szurkolnak családtagjai Kökény Lalinak

Így támogatják szerettei a Megasztárban.

Metropol
2025.10.25.
Módosítva: 2025.10.25. 20:48
Megasztár Kökény Attila támogatás

Szombat este az első élő show-val tért vissza a tévé képernyőjére a Megasztár. A legújabb adásban 13 versenyző bizonyítja a tehetéségét a zsűri és persze, a közönség előtt is, ám a végén három énekesnek távoznia kell. Curtis csapatát erősíti Kökény Lali, Kökény Attila fia, akit a szerettei is elkísértek az élő show-ba.

Így drukkolnak a szerettei Kökény Lalinak / Fotó: Markovics Gábor

Kökény Lalit az édesanyja, a menyasszonya és a testvére kísérte el, akik plakáttal és egyenpólókkal fejezték ki a támogatásukat.

Ezzel a produkcióval állt színpadra Kökény Lali

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
