Bruce Willis felesége elárulta: ilyen karácsonyra készül

Bruce Willis felesége, Emma Hemming Willis weboldalán tett közzé egy írást, „Az ünnepek most másképp néznek ki” címmel, melyben arról elmélkedett, mennyi minden változott azóta, hogy a hollywoodi sztárnál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak.

Bruce Willis komoly betegséggel küzd Fotó: AFP

Bruce Willis és családjának karácsonya nehéz

Emma Hemming Willis azt taglalta, hogy az ünnepek egyfajta tükrök, amelyek megmutatják, kik vagyunk, kik voltunk és miket képzeltünk el magunkról.

„Ha demenciában szenvedő embert ápolunk, ez a tükörkép különösen megrendítő lehet. A korábban könnyednek tűnő hagyományok most már tervezést igényelnek – sok tervezést. A korábban egyszerű örömöt jelentő pillanatok most már a bánat hálójába fonódhatnak. Ezt tudom, mert én is átélem” – idézi Emma szavait az Unilad.

Emma, akinek két lánya van a sztártól, vigasztalta azokat, akik úgyszintén átélték már az ünnepi időszak fájdalmát, mondván természetes gyászolni a veszteségeket.

Az ünnepek nem tűnnek el, mikor a demencia az életedbe lép.

A feleség elárulta, hogy az ünnepek az egykori Bruce Willisre emlékeztetik, aki mindennek a középpontjában állt annak idején. „Imádta ezt az évszakot – az energiát, a családi időt, a hagyományokat. Ő volt a palacsintasütő, a gyerekekkel a hóban játszó, a nap folyamán a házban folyamatosan jelen lévő személy.”

Emma számára megnyugtató volt ez a fajta rutin, mert pontosan tudta, mire számíthat. Bár az ünnepek sosem lesznek már ugyanolyanok, ragaszkodott hozzá, hogy férje diagnózisa ne törölje ki ezeket az emlékeket és továbbra is örömet hozzanak ezek, még ha most keserédesek is.

Miközben azon gondolkozott, hogyan változtak meg az ünnepek, elárulta, hogy nem érez dühöt férje iránt, de néha bosszús tud lenni, ha olyan feladatokkal szembesül, amelyek korábban a családi ünnepi feladatok szerves részét képezték, például egy égősor felakasztása.

Hiányzik neki, ahogy Bruce vezetni tudta ezt az ünnepi rohamot. Emellett másokat is vigasztalt, akik hasonló tapasztalattal rendelkeznek.

Nem csinálod rosszul!

– kezdte.

„Őszintén reagálsz egy nagyon is valós veszteségre. Hiányozhat, ami volt, és mégis ott lehetsz, ami van... Ebben az ünnepi időszakban a családunk továbbra is kibontja az ajándékokat, és együtt ülünk le reggelizni. De ahelyett, hogy Bruce készítené a kedvenc palacsintánkat, én fogom megcsinálni. És nem, nem oszthatom meg a titkos családi receptet.”