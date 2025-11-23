RETRO RÁDIÓ

Bruce Willis felesége elmondta mi fog történni, ha a színész már nem lesz köztünk

Emma Heming Willis új könyvében őszintén beszél férje állapotáról és egy megdöbbentő részletet is megosztott. Azt is leírta, hogy mi lesz Bruce Willis halála után a színész agyával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Bruce Willis állapot feleség demencia színész

A híres színész állapota egyre csak romlik, éppen ezért egy ideje a családtól külön él, ahol egész nap felügyelet alatt áll. Emma Willis szintén elmondta, hogy mit tervez Bruce Willis halála után.

Bruce Willis betegség lánya családi fotó 70 éves
Bruce Willis frontotemporális demenciában szenved Fotó: Instagram

Mi történik Bruce Willis halála után?

Emma Heming Willis megrendítő őszinteséggel írt új könyvében arról, hogy hogyan tanult meg együtt élni Bruce Willis betegségével, és miként készül az elkerülhetetlenre. Azt is elárulta, hogy férje halála után az agyát tudományos kutatásokhoz ajánlja majd fel, hogy ezzel segítse az olyan betegségek kezelését, mint a frontotemporális demencia, az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór. Emma úgy véli, hogy ez a gesztus egy kevés értelmet ad ennek a felfoghatatlan veszteségnek.

Azonban a rajongók kicsit másképpen értelmezték Bruce Willis feleségének a szavait, ugyanis szerintük ízléstelen, hogy az üzletasszony már most beteg férje halálára készül és csak szeretne még nagyobb hírnevet kierőszakolni magának.

A híres színésznél 2022-ben előbb afáziát, majd frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, azóta állapota folyamatosan romlik. Bruce Willis felesége a minap egy interjúban mondta el, még nem készítette fel arra a gyerekeiket, hogy az apjuk meg fog halni, így is nehezen viselik, hogy a színész már nem velük él. A gyerekeknek már most hiányzik a huszonnégy órás ápolásra szoruló családfő, aki már fel sem ismeri őket – írja a Life.hu.

 

