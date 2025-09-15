Bruce Willis felesége elárulja, hogyan fejlesztették ki „saját nyelvüket” a sztárral

Újabb könnyfakasztó részletek derültek. Nehéz időszakon megy keresztül Bruce Willis és egész családja.
Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis szívszorító részleteket osztott meg arról, hogyan alakítottak ki saját nyelvet, hogy továbbra is tudjanak kommunikálni a színész előrehaladott demenciája közepette. A 70 éves Die Hard ikon 2022-ben kapta meg az afázia diagnózisát, ami a nyelvi megértést és a beszédképességet befolyásolja. Egy évvel később frontotemporális demenciát (FTD) állapítottak meg nála, ami lassan fejlődik ki, és a viselkedést, a személyiséget, valamint a nyelvet érinti.
A gyógyíthatatlan betegség előrehaladása miatt Willis visszavonult Hollywoodtól. Emma, aki 2009 márciusa óta a felesége, a The Times-nak adott interjúban beszélt férje nyelvi nehézségeiről.
Bruce és én most már a saját nyelvünkön kommunikálunk, a magunk módján vagyunk együtt. Csak arról van szó, hogy ott ülök mellette, sétálok vele, hallgatom, ahogy próbál a saját nyelvén kifejezni valamit. Meghallgatni, érvényesíteni őt. Tudod
– mondta a 47 éves modell az Unilad szerint.
Emma az interjúban keménynek nevezte a helyzetet, az FTD-t pedig kegyetlen betegségnek.
Folyton elvesz. Még amikor azt hiszed, hogy már nem tud többet elvenni, elvesz egy kicsit még
– fogalmazott. Új könyvében, a The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path című memoárban részletesen leírja gondolatait és érzéseit, amelyeket a betegséggel élő férj ápolása közben tapasztalt. A HarperCollins gondozásában megjelent kötetet a kiadó „mélyen személyes és együttérző, támogató útmutatóként” jellemzi, amely segíti a gondozókat abban, hogy saját magukról is gondoskodjanak, miközben egy szerettük demenciájával küzdenek.
A US Weekly által megosztott részletben Emma elmagyarázta, miért döntöttek úgy, hogy Willis elköltözik a családi otthonból, és 24 órás felügyelet mellett, külön lakrészen él.
Bár annyi ideje élünk együtt a betegségével, hogy már mindannyian értettük, és bár ez a döntés biztosítja Bruce jólétét és biztonságát, valamint lehetővé teszi, hogy a gyermekeink is fejlődhessenek, ez bizonytalan és fájdalmas időszak volt számunkra. Valójában még most is fáj. Hiszen ő a férjem, és hogy egy másik otthonban él, az nem része annak a jövőképnek, amit együtt álmodtunk meg. Ilyet tényleg nem lehet kitalálni
– írta Emma.
A könyvben arról is beszámol, hogyan mondták el gyermekeiknek, a 13 éves Mabelnek és a 11 éves Evelynnek, hogy édesapjuk máshol fog élni.
Eljöttünk egy ponthoz a betegségében, amikor a gondozásának módja változik. Sokkal inkább az ő minden igényéhez kell igazodnia – mondtam nekik. – És nektek is olyan otthonra van szükségetek most, ami a ti igényeitekhez igazodik. Bruce azt is szeretné, hogy legyenek játszópajtásaitok, alvós bulik, és több szabadságotok, mint amennyit itt kaphattatok. Ez tenné őt boldoggá
Emma azt is elárulta, hogy férje lakhelyén személyes dolgokat tartanak, például játékokat, kézműves kellékeket, fürdőruhákat, pizsamákat és társasjátékokat, és a gyerekek bármikor meglátogathatják vagy ott is alhatnak.
