Bruce Willis felesége elárulja, hogyan fejlesztették ki „saját nyelvüket” a sztárral

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis szívszorító részleteket osztott meg arról, hogyan alakítottak ki saját nyelvet, hogy továbbra is tudjanak kommunikálni a színész előrehaladott demenciája közepette. A 70 éves Die Hard ikon 2022-ben kapta meg az afázia diagnózisát, ami a nyelvi megértést és a beszédképességet befolyásolja. Egy évvel később frontotemporális demenciát (FTD) állapítottak meg nála, ami lassan fejlődik ki, és a viselkedést, a személyiséget, valamint a nyelvet érinti.

Nehéz időszakon megy keresztül Bruce Willis és egész családja. Fotó: AFP

A gyógyíthatatlan betegség előrehaladása miatt Willis visszavonult Hollywoodtól. Emma, aki 2009 márciusa óta a felesége, a The Times-nak adott interjúban beszélt férje nyelvi nehézségeiről.

Bruce és én most már a saját nyelvünkön kommunikálunk, a magunk módján vagyunk együtt. Csak arról van szó, hogy ott ülök mellette, sétálok vele, hallgatom, ahogy próbál a saját nyelvén kifejezni valamit. Meghallgatni, érvényesíteni őt. Tudod

– mondta a 47 éves modell az Unilad szerint.

Emma az interjúban keménynek nevezte a helyzetet, az FTD-t pedig kegyetlen betegségnek.

Folyton elvesz. Még amikor azt hiszed, hogy már nem tud többet elvenni, elvesz egy kicsit még

– fogalmazott. Új könyvében, a The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path című memoárban részletesen leírja gondolatait és érzéseit, amelyeket a betegséggel élő férj ápolása közben tapasztalt. A HarperCollins gondozásában megjelent kötetet a kiadó „mélyen személyes és együttérző, támogató útmutatóként” jellemzi, amely segíti a gondozókat abban, hogy saját magukról is gondoskodjanak, miközben egy szerettük demenciájával küzdenek.

Bruce Willis és családja külön élnek

A US Weekly által megosztott részletben Emma elmagyarázta, miért döntöttek úgy, hogy Willis elköltözik a családi otthonból, és 24 órás felügyelet mellett, külön lakrészen él.

Bár annyi ideje élünk együtt a betegségével, hogy már mindannyian értettük, és bár ez a döntés biztosítja Bruce jólétét és biztonságát, valamint lehetővé teszi, hogy a gyermekeink is fejlődhessenek, ez bizonytalan és fájdalmas időszak volt számunkra. Valójában még most is fáj. Hiszen ő a férjem, és hogy egy másik otthonban él, az nem része annak a jövőképnek, amit együtt álmodtunk meg. Ilyet tényleg nem lehet kitalálni

– írta Emma.