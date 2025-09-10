Drámai bejelentést tett Bruce Willis felesége, döntése mindenkit sokkolt

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis megvédte döntését, miszerint férjét olyan otthonba költöztette, ahol speciális ellátást kaphat. A Die Hard sztárja 2022-ben vonult vissza a színészettől, miután afáziát diagnosztizáltak nála. Az állapota azóta frontotemporális demenciává (FTD) fejlődött – ez egy gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegség, amely a viselkedést, a személyiséget és a beszédet is érinti.

Bruce Willis állapota folyamatosan romlik: felesége korábban elárulta, hogy már nem emlékszik arra sem, hogy egykoron népszerű színész volt Fotó: Instagram

Azóta a 70 éves színész felesége és idősebb lányai rendszeresen osztanak meg híreket állapotáról. A 47 éves modell nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy a nehéz döntést meghozva férjét egy olyan egyszintes otthonba költöztette, amely közel van a család fő lakhelyéhez, és ahol Willis 24 órás ellátásban részesül. A döntés nyilvánosságra kerülése után számos kritika érte Heming Willist az interneten. Az Instagramon reagálva úgy fogalmazott: a negatív hangok olyanoktól érkeznek, „akiknek van véleményük, de nincs valódi tapasztalatuk” - írja a LADbible a cikkében.

A témáról újra beszélt szeptember 9-én, a Good Morning America című műsorban, ahol új könyvét, The Unexpected Journey („A váratlan utazás”) népszerűsítette.

„Tudtam, hogy lesznek bírálatok, de a nap végén ez volt a legbiztonságosabb és legjobb döntés Bruce és a lányaink számára is” – mondta, utalva a 13 éves Mabelre és a 11 éves Evelynre. Majd hozzátette:

Ez igazán nem vita tárgya. Most már tudom, hogy Bruce 100%-osan megkapja a szükséges ellátást, és a lányaink igényei is 100%-ban teljesülnek. Nem fogok erről szavazást kiírni.

Heming Willis arról is beszélt, hogy egy statisztika nyitotta fel a szemét: sokszor a demenciával élők gondozói hamarabb meghalnak, mint maga a beteg.

„Ez volt az ébresztő számomra. Megértettem, hogy segítséget kell kérnem, és attól, hogy segítséget kérek, még nem vagyok kudarc” – mondta, majd hozzátette: „Nagyon szükségem volt rá, hogy valaki engedélyt adjon: rendben van, ha segítséget kérek.”

Heming Willis könyve, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path (Magyarul „A váratlan utazás”) szeptember 9-én jelent meg. Az US Weekly részletet is közölt belőle, amelyben a modell arról ír, hogyan magyarázta el a két kislánynak, miért kellett Bruce-t külön otthonba költöztetni:

Eljutottunk apu betegségének egy olyan pontjára, ahol a szükséges ellátás már más. Teljesen az ő igényeire kell szabni. És nektek is olyan otthonban kell lennetek, amely a ti igényeitekre szabott

– írta, majd megjegyezte: