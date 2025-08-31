RETRO RÁDIÓ

Bruce Willis felesége nyilvánosságra hozta a szívszorító hírt

Emma Heming Willis megrendítő vallomással fordult a nyilvánossághoz. Bruce Willis életében most egy szívszorító fordulat került napvilágra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 10:30
Módosítva: 2025.08.31. 12:17
Bruce Willis betegség Instagram

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis szívszorító friss hírt osztott meg férje állapotáról, miután korábban elmondta, hogy a család úgy döntött: különköltöznek. A Die Hard sztárjánál 2023-ban frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak, miután már egy évvel korábban visszavonult a színészettől. Ez a ritka betegség az agy homlok- és halántéklebenyeit érinti, és világszerte több tízmillió embert sújt.

Bruce Willis családja így próbálja biztosítani, hogy a színész méltó környezetben kapja meg a szükséges gondoskodást
Bruce Willis családja így próbálja biztosítani, hogy a színész méltó környezetben kapja meg a szükséges gondoskodást

Emma egy interjúban árulta el, hogy Bruce egy mások, egyszintes házba költözött, ahol teljes munkaidős gondozói csapat segíti. Felesége szerint a döntés az egyik legnehezebb volt, amit valaha meg kellett hozniuk, de úgy érzi, a gyerekek, Mabel és Evelyn érdekeit kellett előtérbe helyezniük. 

Bruce azt akarná, hogy a lányaink olyan otthonban éljenek, amely az ő igényeikhez igazodik, nem az övéihez

– mondta.

Emma arról is beszélt, hogy amikor a család meglátogatja a színészt, igyekeznek minél több minőségi időt együtt tölteni – írja az Unilad.

Amikor átmegyünk, vagy kint vagyunk a szabadban, vagy filmet nézünk… az a fontos, hogy ott lehessünk, és kapcsolódjunk Bruce-hoz. Ez egy szeretettel, melegséggel, gondoskodással és nevetéssel teli ház. Gyönyörű látni, ahogy Bruce barátai továbbra is megjelennek mellette, életet és vidámságot hozva

– fogalmazott.

Az Instagramon közzétett videójában Emma a nyilvánosság reakcióira is kitért. Úgy érzi, sokan túl gyorsan ítélkeztek, miközben valójában csak azok érthetik meg a helyzetet, akik maguk is átéltek hasonlót. 

Amit tudtam, az az volt, hogy ha megosztunk néhány intim részletet, akkor megjelenik két tábor. Azok, akiknek csak véleményük van, és azok, akiknek tapasztalatuk

– mondta.

Kiemelte, hogy minden család másképp éli meg a betegséget, és kívülről senki sem láthatja pontosan, hogyan zajlanak a mindennapok. „Az igazság az, hogy a vélemények túl hangosak és túl zajosak. De ha nincs tapasztalatuk erről, akkor nincs beleszólásuk, és biztosan nincs szavazatuk” – jelentette ki.

Bruce Willis családja így próbálja biztosítani, hogy a színész méltó környezetben kapja meg a szükséges gondoskodást, miközben gyerekei számára is megőrzik a stabilitást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
