Bruce Willis felesége nyilvánosságra hozta a szívszorító hírt

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis szívszorító friss hírt osztott meg férje állapotáról, miután korábban elmondta, hogy a család úgy döntött: különköltöznek. A Die Hard sztárjánál 2023-ban frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak, miután már egy évvel korábban visszavonult a színészettől. Ez a ritka betegség az agy homlok- és halántéklebenyeit érinti, és világszerte több tízmillió embert sújt.

Bruce Willis családja így próbálja biztosítani, hogy a színész méltó környezetben kapja meg a szükséges gondoskodást – Fotó: Instagram

Emma egy interjúban árulta el, hogy Bruce egy mások, egyszintes házba költözött, ahol teljes munkaidős gondozói csapat segíti. Felesége szerint a döntés az egyik legnehezebb volt, amit valaha meg kellett hozniuk, de úgy érzi, a gyerekek, Mabel és Evelyn érdekeit kellett előtérbe helyezniük.

Bruce azt akarná, hogy a lányaink olyan otthonban éljenek, amely az ő igényeikhez igazodik, nem az övéihez

– mondta.

Emma arról is beszélt, hogy amikor a család meglátogatja a színészt, igyekeznek minél több minőségi időt együtt tölteni – írja az Unilad.

Amikor átmegyünk, vagy kint vagyunk a szabadban, vagy filmet nézünk… az a fontos, hogy ott lehessünk, és kapcsolódjunk Bruce-hoz. Ez egy szeretettel, melegséggel, gondoskodással és nevetéssel teli ház. Gyönyörű látni, ahogy Bruce barátai továbbra is megjelennek mellette, életet és vidámságot hozva

– fogalmazott.

Az Instagramon közzétett videójában Emma a nyilvánosság reakcióira is kitért. Úgy érzi, sokan túl gyorsan ítélkeztek, miközben valójában csak azok érthetik meg a helyzetet, akik maguk is átéltek hasonlót.

Amit tudtam, az az volt, hogy ha megosztunk néhány intim részletet, akkor megjelenik két tábor. Azok, akiknek csak véleményük van, és azok, akiknek tapasztalatuk

– mondta.

Kiemelte, hogy minden család másképp éli meg a betegséget, és kívülről senki sem láthatja pontosan, hogyan zajlanak a mindennapok. „Az igazság az, hogy a vélemények túl hangosak és túl zajosak. De ha nincs tapasztalatuk erről, akkor nincs beleszólásuk, és biztosan nincs szavazatuk” – jelentette ki.

Bruce Willis családja így próbálja biztosítani, hogy a színész méltó környezetben kapja meg a szükséges gondoskodást, miközben gyerekei számára is megőrzik a stabilitást.