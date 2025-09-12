RETRO RÁDIÓ

Bruce Willis felesége megrendítő vallomást tett, megszakad a szív

Emma Heming gondolkodott a váláson.

Metropol
2025.09.12.
Bruce Willis válás Emma Heming Willis párkapcsolat

Emma Heming Willis bevallotta, hogy Bruce Willis demenciával kapcsolatos diagnózisa előtt már volt, hogy fontolgatta a válást, mivel a színész nagyon megváltozott és értékeik kezdtek nem egyezni.

Bruce Willis
Bruce Willis felesége válni akart / Fotó: Northfoto

A 70 éves Die Hard színészt 2022-ben diagnosztizálták frontotemporális demenciával és felesége (akivel már 16 éve alkotnak egy párt) vette át a gondozói szerepet életében. Az egykori modell bátran beszélt könyvében, a The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path-ban Bruce Willis betegségének életére gyakorolt hatásairól, és megosztotta tapasztalatait az elmúlt évekről, miután 2023-ban nyilvánosságra hozták a világsztár betegségét.

Az Oprah podcast egyik adásában azonban elárulta, hogy már fontolgatta a válást a hollywoodi színésszel, de ezt még a diagnózis előtt.

Az agya haldoklik, és traumatikus látni ezt

- idézi szavait a metro.co.uk.

Emma akkor kezdte sejteni, hogy nincs minden rendben, mikor gyerekkori dadogása visszatért és párkapcsolati problémáik lettek. Szerinte már nem voltak egy egységben.

Száz százalékig gondolkodtam a váláson, igen. Nem értettem, hogy a kapcsolatunk hogyan kapcsolódhatott ennyire össze, hogyan fonódtunk össze. És mégis, hirtelen minden elkezdett szétesni.

Évekig tartott ez, majd végül orvoshoz fordultak. Emma Heming szerint a diagnózis előtt Bruce mindent megtestesített, amit egy férjtől csak kívánhatott. 

Az a statisztika, miszerint a gondozást végző házastársak halálozási aránya 63%-kal magasabb, mint a nem gondozást végzőkénél, ráébresztette Emmát arra, hogy külső segítségre van szüksége Bruce romló állapotának kezeléséhez.

A színész nem rég elköltözött családjától, hogy 24 órás gondozói felügyelet alatt éljen és gyermekei, családtagjai zavartalanul élhessenek, ezenfelül pedig Bruce egészségügyi állapota se romoljon a kellemetlen zajok és egyéb zavaró tényező hatására.

 

 

