Bruce Willisnek ezt is meg kellett élnie – elhagyta családját

Augusztus 26-án jelent meg egy interjú Emma és Bruce Willis: A váratlan utazás, ami betekintést nyújt Bruce Willis és családja mostani életébe, mióta a színész betegségével együtt kell élniük.

Bruce Willis elköltözött családjától – Fotó: Northfoto

A beszélgetésben Emma Heming őszintén beszél férjéről és életükről, mióta a színész beteg lett, és azokról a változásokról, amiket be kellett vezetniük a közös jó érdekében. A gyerekek érdekében is nehéz döntéseket kellett meghozniuk. Ezek egyike Bruce Willis kiköltözése volt.

Bruce Willis már nem a családjával él

Bár a színész és felesége, Emma szerint is jó egészségnek örvend Bruce, azonban agya gyakran cserben hagyja őket. A 47 éves Emma és a 70 éves színész 2009 márciusában házasodtak össze, majd 2022-ben vallotta be Emma, hogy a sztár afáziával küzd. Egy évvel később Bruce Willisnél frontotemporális demenciát állapítottak meg, amely az agyi rendellenességek egy csoportja, beszédzavarokhoz, a motoros készségek elvesztéséhez és személyiségváltozáshoz vezethet – számolt be róla a Life.hu.

Mindezek ellenére felesége végig mellette állt. A volt modell azonban felfedte egy szerdai interjúban, hogy a színész már nem él a családjával, egy olyan külön otthont alakítottak ki, amely kielégíti Bruce Willis minden igényét, ahol jelen van 24 órán át ellátó gondozócsapata is.

Tudtam, hogy Bruce ezt fogja kívánni a lányainknak. Azt akarta, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább a gyerekek igényeikre van szabva, mint az ő szükségleteire

– mondta Emma a 11 éves Evelyn Pennről és a 13 éves Mabel Rayről.

Emiatt született meg a döntés, hogy a színész egy a mostani házához közeli helyre költözzön. Az egyszintes épület biztonságos, mind Bruce Willis, mind a csapat számára, ezen döntésre több okból is szükség volt.

Az egyik ilyen indok a zaj csökkentése volt, Emma felfedezte, hogy a zajos körülmények zavarhatják férje állapotát, így elkezdte korlátozni a körülötte lévőket. Lányaikhoz nem mehettek át barátok, nem volt benne biztos, hogy a szülők nyugodt szívvel hagynák a színésszel a gyermekeiket.