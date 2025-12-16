Varázsolt a Házasság első látásra sztárja: ennél gyorsabb és látványosabb karácsonyi recept nincs!

A Házasság első látásra című reality sztárja, Dávid Petra egy villámgyors, karácsonyra hangoló videóban készített látványos, mégis egyszerű vendégváró falatokat. A felvétel láttán az embernek nem csak az étvágya jön meg, de a kedve is, hogy elkészítse camembert-ből a kis karácsonyfa-snackeket.

A Házasság első látásra sztárja karácsonyi vendégváró receptet osztott meg a közösségi oldalán (Fotó: Mediaworks archív)

A házasság első látásra sztárja villámgyors karácsonyi vendégváró falatokat mutatott

Az egyszerű recepthez csupán néhány hozzávalóra lesz szükség:

Camambert sajt

Kevés Olívaolaj

Gránátalma magok

Fűszerek

Ropi

A videóban látható, ahogy a csinos fitneszbajnok előb félbe, majd háromszögekre vágja a sajtkorongot. Ezután a camambert darabokat enyhén beolajozza, majd egy zöld fűszeres, gránátalma keverékbe forgatja. Végül ropira tűzi a karácsonyfa formájú falatokat, melyek nemcsak látványosak, de villámgyorsan elkészíthetők, ha a karácsonyi rohanásban gyors nassolni valóra, vendégváróra lenne szükségünk. Egyszerű, látványos és garantáltan feldobja az ünnepi asztalt.

A fitneszbajnok kitartó munkával és rengeteg edzéssel érte el irigylésre méltó alakját, amelyre joggal lehet büszke. Dávid Petra több bejegyzésében is rendcseresen felhívja követői figyelmét az egészséges életmód fontosságára, melyhez tanácsokkal is ellátja őket. Így nem meglepő, hogy a karácsonyi időszakban is elsősorban az egészséges ételek mellett dönt, példája mindenképpen inspirációt nyújthat azok számára, akik az ünnepi időszakot is szeretnék tudatosabban tölteni.

Íme Dávid Petra tökéletes karácsony vendégváró receptjének videója: