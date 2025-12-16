RETRO RÁDIÓ

Így fékezz le a karácsonyi rohanásban: Danny Blue elmetrükkje segít!

Egyszerű, de nagyszerű módszer. Danny Blue azt is elárulja, miért működik.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.16. 19:00
Az adventi időszakban a legnagyobb hiánycikk a lelassulás. Teendők sora, elintéznivalók tömege, mielőtt beköszönt a karácsony, s persze mindig van valami, ami menet közben az ember eszébe jut, tovább növelve a teendők sorát... Danny Blue nagyon jól ismeri ezt a helyzetet, ám szerencsére ismer egy trükköt, ami segít lelassulni. Ráadásul a magyar mentalista megosztotta a módszerét.

Danny Blue
Így működik Danny Blue „3 Támpont Trükkje”

„Nézz körbe, és nevezz meg 3 apró dolgot, amit eddig észre sem vettél! Ez lehet egy fény visszatükröződése, egy illat vagy egy hang a háttérből. Ahogy az elméd elkezd keresni és észlelni, azonnal átkapcsol jelenlét módba. A gondolatok tempója lelassul, a tested megnyugszik, és visszatalálsz a pillanathoz.”
– árulja el Facebook-oldalán a magyar mentalista. S hogy mitől működik ez a módszer? Íme Danny Blue válasza: „Ez a trükk azért működik, mert az agyad nem tud egyszerre rohanni és figyelni, ezért választania kell. És amikor te irányítod a figyelmet, a rohanás szépen lelassul. Próbáld ki még ma, akár sorban állás közben! Hiszen a karácsony akkor lesz igazán ünnep, ha te is jelen vagy benne.”

 

 

