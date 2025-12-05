„Lehet, hogy ismert” – Danny Blue szakított párjával, de máris új kedvese van: megszólalt a kapcsolatról!

Rendezvények szempontjából kicsit lassan indult Danny Blue 2025-ös éve, így elkezdett dolgozni az új műsorán: A titok címmel. Ez új kaput nyitott neki, több mint negyven ilyen előadása volt idén.

Danny Blue mentalista új műsorral jött 2025-ben, elégedett a fogadtatással (Fotó: Danny Blue)

„Ezek nem céges bulik voltak, hanem telt házas rendezvények, szerencsére érdeklődnek az emberek aziránt, amit csinálok” – mesélte megkeresésünkre Danny Blue, aki 2008-ban nyerte meg itthon A kiválasztott című műsort, amelyben Uri Geller mentalista az utódját kereste.

Danny Blue naptára tele van decemberre

Decemberben sok céges rendezvény van, ő is be van táblázva, szinte minden nap van fellépése. „Az évzárás olyan, hogy szinte beesünk a fa alá. A testvéremmel fogunk karácsonyozni, nyugis megérkezés lesz, persze a szüleimmel is találkozunk. Pár nap lélegzetvétel lesz, utána megint jönnek a fellépések, szilveszterkor is van előadásom” – tette hozzá. Idén itthon lesz egy hotelben fellépése szilveszterkor, de két éve egy dubaji tengerparti helyen szórakoztatta az embereket.

Nem hidegben, jó időben, ez emlékezetes szilveszteri fellépés maradt számomra. Sok országban jártam mentalistaként. Indiába egy osztálytalálkozóra is meghívtak, ötcsillagos hotelbe. Emlékszem, egy egész terem tele volt étellel, rosszul is lettem... Voltam Las Vegasban, a Karib-tengeren, Tajvanon is volt fellépésem. Amikor kínaira fordítják a mondandóm, az elég különös érzés.

De ennyire más egy mentalista munkája távoli idegen országokban, férfiak vagy nők fogékonyabbak ezekre a produkciókra? „Vannak persze kulturális különbségek: arab országokban például téma volt, hogy mennyire szólíthatok ki nőket a színpadra. A világon a legtöbb ember viszont ugyanazzal a gyermeki kíváncsisággal nézi, mit csinálok. Persze különböző amplitúdóval reagálnak, a svájci például visszafogottan, az amerikai erőteljesebben, a távol-keletiek hangosan” – mesélte.

Sok néző előtt mutatja be produkciót (Fotó: Danny Blue)

Az idősebb, női korosztályhoz tartozók, ha spirituálisabbak, természetesnek vesznek pár dolgot. A szkeptikus negyvenes férfiak elgondolkodtak rajta, hogyan történhetett, de olyan is van, aki kiborul, mert nem tudja, Danny Blue milyen módszereket alkalmaz.