„Lehet, hogy ismert” – Danny Blue szakított párjával, de máris új kedvese van: megszólalt a kapcsolatról!
A TV2 műsorában megismert mentalista sikeres évet zárt, több mint negyven telt házas előadása volt új műsorával. Érzelmeket csalt ki a mindig rezzenéstelen arcú Steven Seagalból, Ashton Kutcherrel Houdiniről beszélgetett, Will Smith pedig elkérte a telefonszámát. Danny Blue elárulta, hogy előző barátnője már nincs meg, új kapcsolata pedig alakul.
Rendezvények szempontjából kicsit lassan indult Danny Blue 2025-ös éve, így elkezdett dolgozni az új műsorán: A titok címmel. Ez új kaput nyitott neki, több mint negyven ilyen előadása volt idén.
„Ezek nem céges bulik voltak, hanem telt házas rendezvények, szerencsére érdeklődnek az emberek aziránt, amit csinálok” – mesélte megkeresésünkre Danny Blue, aki 2008-ban nyerte meg itthon A kiválasztott című műsort, amelyben Uri Geller mentalista az utódját kereste.
Danny Blue naptára tele van decemberre
Decemberben sok céges rendezvény van, ő is be van táblázva, szinte minden nap van fellépése. „Az évzárás olyan, hogy szinte beesünk a fa alá. A testvéremmel fogunk karácsonyozni, nyugis megérkezés lesz, persze a szüleimmel is találkozunk. Pár nap lélegzetvétel lesz, utána megint jönnek a fellépések, szilveszterkor is van előadásom” – tette hozzá. Idén itthon lesz egy hotelben fellépése szilveszterkor, de két éve egy dubaji tengerparti helyen szórakoztatta az embereket.
Nem hidegben, jó időben, ez emlékezetes szilveszteri fellépés maradt számomra. Sok országban jártam mentalistaként. Indiába egy osztálytalálkozóra is meghívtak, ötcsillagos hotelbe. Emlékszem, egy egész terem tele volt étellel, rosszul is lettem... Voltam Las Vegasban, a Karib-tengeren, Tajvanon is volt fellépésem. Amikor kínaira fordítják a mondandóm, az elég különös érzés.
De ennyire más egy mentalista munkája távoli idegen országokban, férfiak vagy nők fogékonyabbak ezekre a produkciókra? „Vannak persze kulturális különbségek: arab országokban például téma volt, hogy mennyire szólíthatok ki nőket a színpadra. A világon a legtöbb ember viszont ugyanazzal a gyermeki kíváncsisággal nézi, mit csinálok. Persze különböző amplitúdóval reagálnak, a svájci például visszafogottan, az amerikai erőteljesebben, a távol-keletiek hangosan” – mesélte.
Az idősebb, női korosztályhoz tartozók, ha spirituálisabbak, természetesnek vesznek pár dolgot. A szkeptikus negyvenes férfiak elgondolkodtak rajta, hogyan történhetett, de olyan is van, aki kiborul, mert nem tudja, Danny Blue milyen módszereket alkalmaz.
Danny Blue új barátnője ismert nő?
A magánéletéről nem szívesen beszél, mert nem baj, ha egy mentalista személye titokzatos: de annyit elárult, hogy idén februárjában szakított a párjával két év után. Most alakul egy kapcsolata, de többet nem mond róla. Hogy a showbizniszből ismert-e a hölgy? „Lehet, hogy ismert” – válaszolta sejtelmesen kérdésünkre.
Szóba került pár hónappal ezelőtt a bulvársajtóban, hogy idén ő lesz A Nagy Ő, azóta persze kiderült, hogy Stohl András szerepel majd ebben a párkereső realityben a TV2-n. „Hízelgő az elképzelés. Én eddig úgy gondoltam, hogy a magánéletemet nem teszem kamera elé. Talán onnan ered ez a pletyka, hogy mentalistaként valóban hívtak az amerikai Nagy Ő-be, hogy segítsek kiválasztani az amerikai szereplőnek, ki lenne a megfelelő pár számára” – válaszolta, amikor erről faggattuk.
Budapesten forgatott az amerikai The Bachelor stábja, neki kellett volna kitalálnia, hogy a szereplők közül kinek van őszinte szándéka.
Majdnem összejött, de az utolsó pillanatban mégsem, méghozzá jogi problémák miatt: nem volt amerikai állampolgárságom, de az európai tévészereplőkre más szabályok vonatkoznak. Az USA-ban, ha hozzájárulsz egy szerepléshez, később nem tudod visszavonni, ez Európában másképp van. Én aláírtam voltam mindent, ha szerepelhettem volna az amerikai televízióban, biztosan nem tiltottam volna le.
Több világsztárral találkozott, erről is van pár története.
Steven Seagallal akkor futottam össze, amikor a Forma-1 zárófutama alkalmából léptem fel Abu-Dhabiban. Seagalról tudjuk, hogy mindig ugyanolyan rezzenéstelen az arca… azt mondta a produkcióm után, hogy lehet, hogy nem látszik rajta, de meg van döbbenve. Odahívta a feleségét is, hogy mutassak neki valamit. Ashton Kutcherrel Houdiniről beszélgettünk, Will Smith pedig elkérte egyszer a számom, hogy lógjunk együtt.
Itthon nincs igazán versenytársa. „Magyarországon mentalista nem nagyon van, de világszinten is kevesen. Minden évben találkozunk Las Vegasban, ilyenkor egymástól is tanulunk kicsit egy kis konferencia-szerű összejövetelen. Megnézzük egymás műsorait, de ez zárt körű esemény. A mentalista képességeket pedig lehet használni az üzleti világban is. Vannak olyan felkéréseim, hogy segítsek marketingkampányban, értékesítésben” – mesélte.
Danny Blue arról is beszélt, milyen trükkök vannak, hogy igent mondanak emberek a kérésünkre, és azt is elmondta, miképp lehet elérni ügyesen némi fizetésemelést.
