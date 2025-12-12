„A női lélekkel törődni kell”: a Házasság első látásra sztárja kifakadt a női szerepről

Házasság első látásra Rebeka magabiztosan áll ki a nőiességről alkotott véleménye mellett. Bár elmondása szerint még fiatal és sok tapasztalat áll még előtte, egy valamit már nagyon érez: azt, hogy hogyan kell a női lélekkel törődni.

Házasság első látásra Rebeka sokat tanult a műsorban a saját nőiességéről is Fotó: Rafael Renátó

Házasság első látásra Rebeka: A női lélekkel törődni kell. Mindig

A TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra című műsor harmadik évadának sztárja, Deák Rebeka újabb írással érkezett, ezúttal a női lélekről. Bizony, sok megpróbáltatáson van túl, de végre megtalálta élete társát Kabai Andris személyében, aki a műsor első évadában szerepelt, akkor még Dávid Petra férjeként.

Rebeka nem kertelt, ami a véleményét illeti, a női lélek alapvetően finomnak tartja, amely egész életében keménységet kell, hogy tanuljon:

A női lélek születésétől fogva szentimentális, érzékeny és mély mégis egész életén át tanulja a keménységet. Nap mint nap feszegeti a saját határait, miközben különböző szerepekbe lép: van, amikor könnyebb a teher, máskor pedig olyan súlyokat cipel, amelyeket senki sem lát

– fejtette ki az alaphelyzetet a Házasság első látásra sztárja, aki a műsorban Zsolt felesége volt.

Vannak időszakok, amikor több idő jut magadra… és vannak évek, amikor egyetlen jó alvásért is hálás lennél, de még azt is félreteszed, mert mások fontosabbak. Egy nő gyakran szeretetből, ösztönből és egy megmagyarázhatatlan belső erőből cselekszik. Én még fiatal vagyok, sok minden előttem áll, de egy dolgot már biztosan megtanultam mások történeteiből és a sajátjaimból is: a női lélekkel törődni kell. Mindig. És leginkább a sajátoddal. Mert amikor te rendben vagy, a világod is megnyugszik körülötted. Ha te emelkedsz, minden emelkedik veled. A nő ereje nem csak abban van, hogy bírja. Hanem abban is, hogy időnként megáll, meghallja a saját hangját, és újra összerakja magát. Ez a valódi varázslat

– összegezte a gondolatait, amely összhangban áll korábbi írásával, amikor azt fejtegette, hogy az év vége közeledtével érdemes kicsit megállni és hálát adni azért, amit az évben elértünk.