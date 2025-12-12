RETRO RÁDIÓ

Aprócska fehér bikini, Dávid Petra csak úgy ragyog - Fotó

Dávid Petrának szüksége volt a feltöltődésre. Ezt javasolta mindenkinek Dávid Petra.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.12. 07:00
Házasság első látásra Dávid Petra szauna

Dávid Petra az utóbbi időben felkapott lett. A személyi edző celebritás a Házasság első látásra harmadik évadában szerepelt, ahol végig követhettük a kapcsolatának alakulását Andrissal. Nemrég, pontosabban november 24.én pedig betöltötte a 37. életévét. Sőt igen aktív a közösségi oldalán is, ahol rendre érzelmes és elgondolkoztató sorokkal örvendezteti meg a követőit. 

20240408_Dávid Petra_MW_MG_0028
Dávid Petra gyönyörű / Fotó: Mediaworks archív

Legfrissebb fotóján azonban a látvány száz százalékosan elvette a figyelmet a szövegről. Dávid Petra ugyanis egy nagyon aprócska fehér bikinibe bújtatta formás testét. Így minden szempár gyönyörű adottságaira és nádszálvékony csípőjére tapadhatott. 

Mint bejegyzésében elárulta a személyi edző a hétvégén feltöltődésre vágyott, így leutazott Hévízre. A kedve a szauna volt, hiszen pont egy ilyen kis apró luxusra volt szüksége az év végén. Ráadásul a szaunázás számára mindig egyenlő az újrakezdéssel, mert mindig lenyugtatja. 

„Ti szeretitek a szaunát? Infraszauna vagy finn?” - tette fel a kérdését szex bikinis fotója mellett Dávid Petra. 

Íme a bikinis Dávid Petra

